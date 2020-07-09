行政院長蘇貞昌7日宣布將砸323億，預計兩年內讓全台中小學生在教室都有冷氣吹，電費也由中央買單，216萬人將受惠。不過，雖然政府拍胸補保證錢都由中央、地方補助，有民眾就好奇「冷氣電費」到底誰買單？網曝「天龍國」台北經驗。

原PO在PTT上發文詢問「有沒有將來中小學的冷氣電費是誰買單的卦？」他表示，「大家有先確認過這個問題嗎如果說是要使用者付費就先說清楚講明白，這樣有台灣價值的都能理解吧。」

貼文一出，馬上有網友開始討論，有人認為「理論上是使用者付費，不過應該會有人出來開頭政府買單，然後再向中央要補助，最後變成規定氣溫幾度才能開」。另外，還有人說「人民稅金買單啊，跟全天龍國現在小學生一樣」，但秒被網打臉。

網友指出，有號稱「天龍國」的台北市雖然許多學校教室已有安裝冷氣，不過卻是學生自己買單，急忙澄清「天龍國自己買單哦，別造謠哦」。一位網友解釋「當然是使用者付費啊！」表示國中、高中時班上都會有「冷氣卡」或「班級儲值卡」，由市府出錢改電力配置，冷氣費及電費由家長付，所以學雜費還有一項是冷氣費。

據了解，全台中小學裝設冷氣總計要投入323億元經費，盼在2022年夏天前能完成。教育局長潘文中指出，約有300億元經費是由中央補助，剩下20多億元由地方支出；冷氣電費部分將由中央負擔，並訂定合理使用規範。不過高中職電費還是自己付。

(中時電子報)