台灣綜合研究院創辦人劉泰英9日表示，雖然台灣防疫有成，但在未來，海外疫情與中美貿易紛爭都將持續對台灣經濟造成影響，面對上述兩項不確定性，要預測下半年的經濟情勢存在困難。

台灣綜合研究院9日舉辦「2020年下半年度台灣及世界經濟展望」財經論壇。台灣綜合研究院院長吳再益會上表示，台灣因疫情控制得宜，生產活動衝擊相對緩和，消費部分則因政府推動紓困補助與消費振興，減緩了部分衝擊，未來，台灣重要民間投資計畫與台商回流將持續進行，支撐了台灣內需成長的動能。

具體檢視各項數據，台灣綜合研究院指出，今年全球經濟成長率預估為1.55％；在台灣的民間消費方面，上半年，批發、零售及餐飲業營業額成長表現相對疲弱，所幸近月疫情稍歇，旅遊活動與消費動能逐漸回升，加上下半年搭配政府推動的紓困補助與消費振興，應可減緩部分衝擊，今年實質民間消費成長預估值為0.29％。

民間投資方面，因應全球供應鏈轉變調整，台商回流投資與政府公共建設持續落實，今年實質民間投資成長率為2.13％；整體固定資本形成成長為4.05％。在國際貿易方面，面對全球疫情的不確定性，外需表現不如預期，今年台灣實質商品及勞務輸出成長率為負3.08％；實質商品及勞務輸出成長率為負4.26％。

(旺報 )