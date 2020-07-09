明朝皇帝明成祖朱棣下令編纂的《永樂大典》，被譽為中國古代史上最大的百科全書。法國巴黎一個拍賣會周二（7日）拍賣2冊《永樂大典》罕見手抄本，結果以連佣金812.8萬歐元（約台幣2.7億元）成交。

據《東網》報導，此次拍賣的2冊明代嘉靖年間手抄本，賣家為一名法國收藏家，其家族成員在19世紀下半葉被派往中國任職，期間與清朝官員相交頗深，獲贈包括該2冊手抄本等禮物。2冊手抄本分別為卷2268與2269，「模」字韻「湖」字冊；及卷7391與7392「陽」字韻「喪」字冊。

拍賣行原估價為5000至8000歐元，最終由一名匿名華人女士投得，有消息指她受中國浙江收藏家金亮委托前來競投。

《永樂大典》編撰於明永樂年間，全書正文22877卷、目錄60卷，11,095冊，約3.7億字。永樂年間修訂的《永樂大典》原書只有一部，現今存世的皆為嘉靖年間的抄本。正本不知去向，副本今僅存418冊823卷，散藏於9個國家和地區的34個公私收藏機構，約為原書的4%。

(中時電子報)