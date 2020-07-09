9日發布的《2020年中國大學生就業報告》顯示了大陸的一系列就業新趨勢。《報告》顯示，2019年畢業的大學生平均月收入為5440元（人民幣，下同），電腦類科系的畢業生平均月收入達6858元，排名首位。《報告》分析，隨著新興產業不斷發展，就業市場對電腦類、電子訊息類等科系相關人才需求旺盛，相關人才薪資優勢也將顯現。

具體來看，除去通膨因素，2019年的本科畢業生平均月收為5440元，較2015年畢業的人薪資漲幅達23.6％；此外，高職畢業生平均月收入為4295元，較2015年畢業的人起薪漲幅達15.7％。

從平均收入來看，2019年的畢業生如果是屬於電腦類、電子訊息類、自動化類等本科專業，平均月收入較高，分別為6858元、6145元、5899元。而對2019年畢業的高職專業畢業生來說，鐵道運輸類、計算機類、水上運輸則是平均薪資較高的專業，平均月收入分別為5109元、4883元、4763元。

進一步看各科系的就業情況，《報告》顯示，2019年畢業的本科畢業生就業比例最大的產業類是「教育業」，《報告》認為，中小學擴招及社會家庭對優質教育的需求不斷釋放，將加速教育產業對高質量人才需求的成長；另外，2020年包括線上教輔在內的線上教育迎來發展機遇。

另外，因數位化人才需求成長不斷釋放，因此近年來，畢業生在訊息傳輸、軟體和訊息技術服務業就業的比例也持續在提高。《報告》顯示，2019年畢業的本科畢業生中，任職於訊息傳輸、軟體和訊息技術服務業的比例為8.9％，僅次於教育業；從職業來看，畢業生從事互聯網開發及應用、電腦與數據處理的比例較高，分別占比6％及5.7％。

(旺報 )