1名人夫因結婚多年，認為老婆的黑森林深處有點膩了！因此私下分次從交友軟體裡，約了數名女子共赴摩鐵進行呼天喊地的床事，然而紙包不住火，嬌妻因老公偷吃憤而提出告訴，全案判定人夫侵害配偶權，必須支付15萬元的賠償金給自己老婆。

1名人夫結婚多年，雖然跟老婆極為恩愛，自己仍是想嘗鮮不同的黑森林，因此透過網路交友與多名女子約至摩鐵嘿咻。由於人夫經常早出晚歸，嬌妻懷疑自己先生別有用意，她聘請徵信社暗中調查自己老公，並在1週後發現老公與每天都會與不同女子共赴摩鐵，約略5小時後才會離開，還拍到老公偷親其她女人與曖昧的照片，嬌妻怒髮沖冠向法院提出告訴，要老公給自己1個清楚的交待。

法院審理時，認為人夫因侵害到嬌妻的配偶權，雖然人夫極力反駁，自己與數名女子只是朋友、同事等關係，然而由於正據確鑿，法官判定人夫必須支付15萬元的精神賠償金給自己妻子。

(中時電子報)