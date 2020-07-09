今（9）日在甲子園球場的阪神虎、讀賣巨人之戰，9局上巨人2人出局一、三壘有人，比數0比2落後。最後的攻擊機會，總教練原辰德派上老將龜井善行代打，而他也不負眾望，揮出右外野一壘安打，有1分打點。這是龜井職棒生涯第1000支安打，總共花了15年，也是日職史上「千安俱樂部」第305位成員。

龜井善行實際年齡37歲11個月，完成時間在歷年千安打者中排名第三老。日職史上最老的千安打者是2018年廣島隊的石原慶幸，時年38歲8個月。其次是2010年歐力士隊的北川博敏，時年38歲3個月，排第三的就是龜井。

巧的是，龜井善行一軍首安是在2005年7月9日對廣島隊之戰，今天又是7月9日，剛好15周年。巨人隊去年底為龜井善行加薪4千萬，使其年薪達到1.1億日圓，等了14年終於升格為「億元男」。如今他又完成生涯千安，接下來還有個生涯「百轟」的目標要達成，目前還差4支全壘打。

(中時 )