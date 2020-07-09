高雄市長補選，民進黨陳其邁民調仍大幅領先國民黨李眉蓁及民眾黨吳益政。資深媒體人趙少康2句評選情，李眉蓁沒當選壓力，選得不錯就好了；陳其邁一定會當選，但有票數壓力。

趙少康在政論節目《少康戰情室》中指出，李眉蓁表現還不錯，因為她其實沒有什麼當選的壓力，選得不錯就好了。至於陳其邁，陳雖一定會當選，但是他有票數的壓力，就是到底要拿多少票，所以他給自己壓力蠻大的。

民眾黨立委賴香伶也談到補選參選人吳益政表示，他們就是一步一腳印，因為這一次到底要處理的是政見牛肉，還是做一些旁敲側擊式的選風導正，以高雄市民的選擇來講，目前行政院前副院長陳其邁一定勝券在握；但2018年高市長選舉大家選擇韓國瑜，此時陳其邁再回來參加補選，如果沒有超越他原來的得票數，嚴格來講，高雄市民還是在看，「我們真的要讓民進黨再回來嗎？」

國民黨台北市議員徐弘庭認為，李眉蓁在高雄是一個很特別的參選人，因為國民黨在高雄已經很久沒有推出所謂在地的參選人，她又是國民黨過去所有市長級候選人裡最年輕的，所以李眉蓁年輕、有衝勁，她有辦法為高雄創造更多的可能性。

(中時電子報)