「全中運」聖火繞基隆，主火在市府前傳遞，團隊盼再創體育巔峰。（基隆市政府提供／吳康瑋基隆傳真）

「全中運」聖火繞基隆，主火在市府前傳遞，團隊盼再創體育巔峰。（基隆市政府提供／吳康瑋基隆傳真）

109年全國中等學校運動會於18日至23日於屏東縣各場館登場，而代表著和平、光明、團結及友誼的聖火傳遞活動從3日自屏東縣鵝鑾鼻燈塔點燃後，往北出發歷經全國及各鄉鎮市，並於9日上午11點32分抵達基隆市，並於基隆市政府門口進行聖火致敬禮及傳遞儀式。

市府指出，本屆賽會基隆市共計隊職員及選手174人參加，參賽項目計有「田徑、網球、游泳、射擊、射箭、跆拳道」等6項，這次聖火由屏東縣聖火代表隊沿著義一路直行至基隆市政府門口後，由副市長林永發代表行致敬禮儀式，接著他將主火傳遞給教育處長林祝里及百福國中聖火隊後，雙方致贈代表彼此縣市的紀念品並進行合影留念後，為聖火傳遞畫下完美的句點，期盼基隆市代表隊能勇奪佳績，再創巔峰。

基隆市各單項選手經過一年緊鑼密鼓的集訓後，再經過各項全國大型賽事及本市中小聯運動會的激烈競賽中順利取得參加全中運的門票，各個代表隊的選手無不養精蓄銳，躍躍欲試，希望能在全中運這個重要的競技舞台上發光發熱。

因應今年突發性疫情的影響，導致全國各大賽事紛紛延後辦理，原定今年4月18日登場的全中運因而延至7月18日辦理，等待及不確定的因素也深深影響選手們練習時的信心，對大家的心理素質來說無非是項大挑戰，所幸在教練耐心的陪伴下，大家重拾對運動的自信，也讓本市的代表隊選手在後期的訓練中再度站穩腳步，勇往直前。

因這次比賽地點位於台灣最南端的屏東縣，除了地理氣候與基隆完全南轅北轍之外，選手們還必須忍受高溫的考驗，因此，今年度延續亮點計畫的支持，將聘請隨隊物理治療師及運動傷害防護員，以增加選手於比賽中之穩定度之外，並提供額外訓練經費，讓選手可提前至屏東縣進行移地訓練，希望能盡早適應當地的溫度，保持最佳的身體素質。

林祝里也指出，最後兩周的關鍵在於心態的調整及情緒的穩定，期盼選手們能發揮平日的訓練成效；而林永發除了關心選手們的健康狀況外，更鼓勵大家集中注意力，排除其他雜念，將辛苦的集訓過程當成是自我提升的最好機會，7分的努力再加上3分的機會，期許大家在這最重要的時刻裡，將潛在的實力發揮出來，為基隆為自己再上一層樓。

(中時 )