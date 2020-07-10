股王大立光（3008）法說會落幕，對7、8月營收預期疲軟，外資幾乎全面調降全年營收與獲利預期，但樂觀派外資有志一同看向2021年，瑞信與花旗環球證券採2021年推估每股純益為基準，無懼法說利空將合理股價估值升為5,200與5,100元，敦促長線資金逢回檔進場布局。

廣發證券執行董事暨海外電子產業首席分析師蒲得宇指出，基於大立光法說釋出的第三季展望、經濟規模遜於預期，下調了2020、2021年獲利預期，也不諱言大立光短線股價可能震盪拉回。不過，以目前台股盤面氣氛來看，市場應會迅速將專注力轉向2021年，而不是停留在2020年的營運亂流。

蒲得宇認為，大立光2021年擁有多項股價催化劑（catalysts），包含智慧型手機產業將復甦、蘋果iPhone於2021年上半年年增加速、2021年下半年iPhone搭載雙7P鏡片，以及其他如：更大CMOS感測器、ToF、潛望鏡鏡頭等規格升級利多。有鑑於2020年已進入下半段，市場也準備將目光放到2021年，廣發證券維持20倍本益比預期，然把每股純益基準由2020年改為2021年估值，得出4,950元推測合理股價。

相對地，美銀證券對大立光的態度較為保守，維持「劣於大盤」投資評等，推測未來12個月合理股價僅3,600元，並指出，高階智慧機需求疲軟對大立光的負面影響更為明顯，短線來看，美銀不看好新產品（8P、9P鏡頭與自由曲面技術鏡頭）有能力變成主流規格。整體而言，光學鏡頭產業的技術升級變得較為平緩，像大立光這樣的產業領頭羊會面臨更大的競爭與毛利壓力，在這樣的背景環境下，美銀認為正積極崛起的玉晶光才是族群投資首選。

(工商 )