大同9日深夜針對經濟部商業司今（9）日駁回大同董事變更登記一事，發重訊表示，經濟部否准後，大同就經濟部之否准登記，將依法提起訴願。

大同董事長林郭文艷在股東會當天，裁示沒收市場派、疑似中資的外資及公開徵求委託書合計超過53％表決權及投票權，引發軒然大波。投保中心董事會決議對大同董事長林郭文艷提起解任訴訟，經濟部商業司9日上午宣布，駁回大同6月30日股東會改選6席董事、3席獨董變更登記。下午又被市場派王光祥人馬到台北地檢署按鈴控告林郭文艷等三人特別背信罪；隨即金管會主委黃天牧親上火線宣布，大同涉嫌違反證交法第171條第1項第3款的特別背信罪，向檢調單位告發。

大同針對經濟部商業司駁回董事變更登記一事，9日深夜發重訊表示，民國109年6月30日所召開之股東會，對無出席權、無表決權之股份數依法認定後，確實已有代表認定後已發行股份總數過半數股東出席，且完全無侵害其他合法股東平等及積極行使股東權利之情事。

大同表示，大同民國109年5月間，向法院聲請確認股東權不存在之訴之行動，並不限制大同於行政與司法無法及時救濟時，不得合法自行適用相關法律以保障公司、員工及合法股東權益之作為。

大同指出，大同申請改選董事、選任董事長之變更登記，經濟部以股東會出席數未過半而不予登記，經濟部認定事實之核算出席權數顯與公司不同。大同依民法、企業併購法、證券交易法、兩岸人民關係條例等，扣除無表決權者是由已發行股數減除（是分子分母同減的概念），當日已出席股數占扣除後之已發行股數，已有過半出席。

大同強調，大同備齊及補正相關文件，並符合法令規定及程序之變更登記申請，經濟部否准後，大同就經濟部之否准登記，將依法提起訴願。

(工商 )