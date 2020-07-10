因著雙北市房價居高不下，許多人紛紛移往隔壁的桃園，根據統計顯示，桃園林口區平均1年成長3千多人，此區人口皆由外來人組成，而之所以如此吸引移居的原因，全要歸功於重劃區完善的開發、新穎的城市景觀、高綠覆率以及親民的房價等因素，深受首購族及首換族的喜愛，成為決定移居此區的首選。以近日新推案「玄泰PTW」為例，地基就位在全台首選燙金門牌“文化三路”上，且擁有超低公設比，性價比極高，一公開就造成瘋搶！

專案經理陳逸軒/中時電子報攝

專案經理陳逸軒表示，林口區的文化三路生活機能非常成熟，舉凡學區、商圈、公園、銀行、餐飲等應有盡有，且擁有雙北稀有的一街廓一公園規劃。「玄泰PTW」就位在正文化三路上，受面積23,520平方公尺的扶輪公園、富貴公園、吉祥公園等3大公園綠地環抱，可天天享受高綠覆蓋、日日呼吸芬多精；而僅隔一條馬路即可步行到達家樂福商圈，向前再走幾個街廓還有國賓昕境廣場及三井Outlet，滿足多樣化的食衣育樂；學區則有康橋國際雙語學校、頭湖國小、美國伯大尼學校及AAIA美國學校，讓孩子在充滿國際觀的環境成長，培養開闊視野。交通的部分，近國道一號林口交流道 、車程5分鐘可至桃園機捷A9林口站，半小時即可到達台北市區。

坪數規劃為42坪3房、52.5坪4房， 擁有雙套房、3衛浴，格局方正且邊間雙面採光/中時電子報攝

「玄泰PTW」由澳洲知名建築團隊PTW規劃打造，為全林口唯一代表作，是絕版的地標名宅！最令人驚豔的就是低於一般個案約32-34%公設比，此案只有29.7%，室內實際使用坪數多更多。坪數規劃為42坪3房、52.5坪4房；42坪擁有雙套房、3衛浴，格局方正且邊間雙面採光，客廳與餐廳皆為獨立寬敞空間，更有前、後雙陽台，如此小坪數大空間規劃為3房少見格局； 52.5坪4房也是邊間雙面採光，完全沒有房間或客廳幽暗的問題，而全臥室都能放得下雙人床，雙主臥、3衛浴規劃，雙主臥衛浴皆能開窗透光，徹底顛覆小坪數也能享有豪宅格局的絕版規劃！

「玄泰PTW」由澳洲知名建築團隊PTW規劃打造，為全林口唯一代表作/中時電子報攝

公設更是全齡化貼心設計，汲取了飯店的貼心服務及度假感受，甚至考量空間實用性與動線流暢度等，讓住戶一踏入大廳即有賓至如歸的感受。公設包含了接待大廳、中庭花園、空中花園、交誼廳、會議室、閱覽室、視聽室、健身房、親子遊戲區、信箱區、曬被區，提供了無論是大人小孩都能自在使用的空間。

此外，還提供業界少見的高規格10年防水保固，定型化契約也優於一般1-3年的規劃，給予住戶絕佳的安全感！

(中時電子報)