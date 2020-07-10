苗栗縣政府自通過石虎條例後，開始積極建置防石虎路殺設施，多個路段同時進行，包括設置石虎安全圍籬，警示牌、反光裝置、石虎安全通道，甚至是連區間測速都用上了，為的就是終止石虎路殺事件再生。

過去，苗栗石虎路殺事件頻傳，縣府人員已到聞路殺而色變了，經苦思解決方案，最後決定在路殺事件發生熱區的後龍苗29線試行建置石虎安全圍籬，並利用路面下原先建置的排水涵洞，改裝成石虎安全通道，路殺事件獲得緩解。

苗29線石虎安全圍籬工程延伸部分正在施工中。（謝明俊攝）

有了成功的試驗後，苗栗縣政府在通過石虎條例後，選出全縣多條石虎路殺事件頻傳的路段設置多重安全設施，目前都在全面趕工中。

由於部分道路是屬於省道，養護工作屬公路總局，因此苗栗縣政府也積極與公路總局協商，獲得公路總局同意核撥經費全力配合施作。

據苗栗縣政府農業處自然生態保育科科長張葦指出，目前全縣正在施作石虎安全設施的路段，包括台13甲線、苗140線、台61線西濱快速道路、台3線卓蘭段、苗29線安全圍籬延伸案、苗130線及128線警示牌及反光設備。

台13甲線設置區間測速取締設施，就是為了保護石虎而設。（謝明俊攝）

其中台13甲線及苗140線，除了安全圍籬外，還特別為保護石虎，設置區間測速取締設備，以確實讓駕駛人能行經這些路段時減速慢行，減少撞殺石虎。

由於先前因彰化發生區間測速出現嚴重誤差而停用，苗栗縣警局隨後決定暫停西濱快速道路區間測速設備，苗栗縣警局交通隊長林炎巨表示，未來將增設台13甲線及苗140線的區間測速設備，都已經過中科院測試驗證，應不會有誤差問題，因此包括西濱快速道路等設有區間測速路段，都將在10月間陸續恢復啟用，以確實維護石虎安全。

苗140線道火炎山隧道石虎安全圍籬已近完工。（謝明俊攝）

(中時 )