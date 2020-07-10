苗栗縣政府為了強化石虎保育形象，在艱困財政下，想方設法地擠出預算投入石虎安全維護設施，但諷刺的是，民間財團卻在石虎重要棲地之一的三義鄉，大肆砍伐原始林地，嚴重破壞石虎棲地生態，連三義過去引以為傲的油桐花都砍伐一空，不僅影響石虎生態，連桐花節都蒙塵了。

苗栗三義鄉過去先民栽種的油桐、香樟等經濟樹種，經過數10年來的維持，已成地方特色，接近原始的林相景觀，更吸引許多遊客前來，甚至還創造出全國聞名的油桐花節，成為客家文化的一大亮點，讓許多縣市爭相模仿舉辦桐花季典。

而這些維持數10年森林，也就是石虎重要的棲地，其實不只石虎而已，包括白鼻心、藍腹鷴等重要保育動物都陸續出現在這些山林間。

從10年前開始，有民間財團假藉開發名義，大舉砍伐這些山林，砍伐面積近百公頃，造成許多翠綠山頭，禿成一片，原有油桐林、老樟樹全被砍除一空，許多遊客前來賞花，面對的只剩一片紅土。

財團砍伐原有林地，空地至今仍然空閑，長滿雜草。（謝明俊攝）

財團砍伐桐花林至今10年仍是荒蕪一片。（謝明俊攝）

更可悲的是，這些財團舉著開發大旗，將美麗山林砍除一空後，卻又靜悄悄地閑置，讓這些空地雜草叢生，荒涼一片，多年下來，雜樹雜草都長得比人高。

苗栗縣政府在財政拮据的情況下，努力地擠出預算投入石虎保護工作，還要拜託公路總局等友軍單位全力支持保護石虎，卻有財團根本不顧地方生態，大肆濫伐珍貴山森，荒謬場景，令人搖頭。

(中時 )