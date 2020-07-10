在前幾天參加節目活動各來賓談到填息的幾個要件：

1.殖利率在 5%以下，太高的不利於快速填息

2.挑營收或是獲利有增長消息的個股

3.過去的填息有沒有信用

4.過去填息的時間有沒有在2個月內

聽到一半，看手中的資料赫然發現，有一檔不常被拿出來討論的ETF居然具備快速填息的特性（參考下表），那就是 0051 台灣中型100 。不僅殖利率長年平均在3.25%左右、填息時間也都控制在2個月內，而且這個記錄可是高達了連續9年喔！！！！

圖文/股魚授權提供

除此之外，其他幾檔ETF也是都有填息，只是時間上並不如0051 台灣中型100這般的穩定。參加節目活動還是不錯的，可以讓人發現有這樣的好東西被忽略了，明年的除權息可以來關注一下。

對其他投資人來講其實這幾檔老牌的ETF其年化的報酬率表現都是很不錯的。

-0056台灣高股息：年化報酬率7.64%

-0050台灣50：年化報酬率10.16%

-0051台灣中型100：年化報酬率8.21%

-006203台灣MSCI：年化報酬率9.91%

投資人不要老是將目光放在新推出的產品上，有些已經推出的老牌產品可是有績效紀錄可循、整體報酬率表現也相當優異。

最近有空再來介紹一些其他指數產品，讓各位瞭解，敬請期待啦！

※本文由PressPlay專欄作家股魚授權轉載，原文刊於PressPlay

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(中時電子報)