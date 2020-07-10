我在中壢念大學，畢業後在桃園工作過一、兩年，對這裡有一定程度的瞭解和喜愛；這半年常台北、桃園兩地跑，我發現桃園真的不可同日而語，不斷建設躍進和宜居的環境，真的有認真考慮將來從台北移居回桃園！

對於桃園建案，一般人可能比較熟悉青埔、南崁和藝文特區這幾個區域，但我覺得「八德擴大重劃區」絕對是可以期待的新星；第一次到「八擴區」我發現它的規劃不輸雙北的重劃區，整齊寬闊的道路規劃、嶄新建築、綠地多，生活機能也比一般重劃區更健全。

房地產保值、增值的重要法則就是「地段」，桃園市政府把交通規劃、重大建設都頻頻納入「八擴區」，另外還有捷運、八德第二交流道等重大交通建設正在興建，這個地區中、長期成長非常值得期待。

對於桃園建案，一般人可能比較熟悉青埔、南崁和藝文特區這幾個區域，這次第一次到「八德擴大重劃區」，讓我有驚豔的感覺。/圖由崴爺提供

【驚艷於八擴區的環境和條件】

我對重劃區的建案會有一些疑慮，感覺像是種賭博，會害怕未來的發展並不如預期美好，但「八德擴大重劃區」卻擁有一般重劃區少有的優勢；因為它是由原來的八德市中心往外擴大延伸，佔地約164公頃，週邊已經有現成的學區、公園、市場、賣場，已經具備基本的生活機能；另外，整個八擴區的綠覆率高達43%，擁有建德公園、豐德公園、興豐公園、仁德公園四大公園，公園綠地超級多，結合現有的生活圈和大面積公園綠地，是個宜居的新區。

在充滿潛力的「八擴區」推出的建案不少，其中地段位置最優的建案應該就屬位於主要幹道「建德路」、「興豐路」的「合雄MAX」，除了擁有20-60米的棟距，合雄MAX建案正對「中大公園」，下樓過個馬路就到了，適合家裡有小朋友或長輩的家庭入住；這種公園第一排的房子超級珍貴，在雙北如果還想買到這樣的view肯定是天價了！

八擴區最吸引人的特色之一就是高達43%的綠覆率，光是公園就有2萬坪以上，合雄MAX下樓過個馬路就是中大公園，公園第一排的景觀令人心曠神怡。/圖由崴爺提供

【合雄max 步行至捷運綠線G01站只要2分鐘】

另外，交通便利也是「合雄MAX」一大優勢，鄰近的捷運綠線預計2026年完工，它總共有21站、橫跨了桃園重要的四個行政區，串聯了桃園火車站及機場捷運，未來還可銜接捷運三鶯線前往雙北，而起點G01站正是在「八德擴大重劃區」的建德路、興豐路口；從「合雄MAX」步行至G01站只要2分鐘，對於在桃園市區工作、甚至是雙北工作的上班族，交通便捷是非常加分！

桃園捷運綠線的起站G01就在八擴區內，距離合雄MAX只要120公尺、步行時間2分鐘。(模擬照片／桃園捷運局)

除了捷運綠線以外，原本八擴區的聯外交通就屬便利，可以連接機場東西向國二的大湳交流道、12-15分鐘左右上國道三號及66號快速道路，不論是往桃園市區、中壢市區都可以在半小時以內的車程抵達。

為了應付現在八德持續成長的人口以及未來可能更多移入的數量， 50米的豐德路即將要接上國道三號，設置「八德第二交流道」，未來一開通預計3-5分鐘就可上國道三號，可大幅縮短與雙北的距離。

【合雄MAX 學區、公園、交通、醫療一次到位】

挑選預售屋一定要選指標性的建案、有口碑的建商！崴爺會特別介紹八擴區的「合雄MAX」，除了它處於A級地段外，更重要的是合雄建設在桃園的知名度夠，品牌有一定的好評，之前推出的「合雄御璟」、「合雄M」在八德也有很好的口碑。

總和來說，合雄MAX所在的地段未來2分鐘走到捷運站、5分鐘開車上國道都是核心價值；這裡的學區也已經完備，八德國中小、附幼都是步行5-8分鐘可抵達的距離，北區青少年活動中心也即將在明年完工，將增加公托及親子設施、提高公共化幼兒園的比例，對於小家庭或計劃結婚生子的首購族來說，都是相當符合需求的物件！

八德擴大重劃區是由原來八德市中心往外擴大的重劃區，週邊的生活機能完整，可以期待未來交通及建設都到位後，這裡將會更繁榮便捷。/圖由崴爺提供

(中時電子報)