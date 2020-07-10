卡斯鮑姆述說自己的瀕死經驗

美國空軍中校卡斯鮑姆（Jonathan Kassebaum）因意外觸電，導致心跳停了近12分鐘，在中斷飛行255天後，他周一首度駕駛F-15戰機翱翔天際。

據《商業內幕》（Business Insider）網與《星條旗報》（Stars and Stripes）報導，在鬼門關前走過一遭後，隸屬美國佛羅里達州空軍國民警衛隊的卡斯鮑姆恢復訓練，和夥伴進行了空中纏鬥。他說，和夥伴在空中攻防，玩貓捉老鼠遊戲，心裡覺得終於回到了家。

然而，去年10月25日那天，他卻差點和這心愛的一切永別。當天他在家中後院重新佈線，突然聽到自家狗狗在泳池中哀號，於是立刻跳進池裡救牠。可是他沒注意到，一條切斷的接地線將池水通了電，一接觸到池水，他頓時覺得通體震顫，於是立刻抓住池邊的鋼扶手，想要爬出水池，沒想到反而成了導線管，全身通電。

“Honestly, it kind of feels like home,” Lt. Colonel Jonathan Kassebaum said. https://t.co/xTi005jbh0 — News4JAX (@wjxt4) July 7, 2020

.@usairforce Lt. Col. Jonathan Kassebaum was electrocuted while working on a rewiring project at his home on Oct. 25. https://t.co/B4NhYrBXas — Stars and Stripes (@starsandstripes) July 7, 2020

他還記得，當時從腰部以下都無法動彈。卡斯鮑姆12歲的女兒茱莉葉說，當時幸好有預定要進行另一項工程的工人提早兩個小時到，她便立刻求救。此外，她在告訴母親前，還打了911求救，而這很可能是卡斯鮑姆得以掙脫死神魔手的關鍵。

在工人斷電前，卡斯鮑姆已失去知覺，沉入水裡2－3分鐘。據茱莉葉說，當時他的身體已呈淡紫色。而警方趕到後，為他進行了7分鐘心肺復甦術，救護人員最後才測到他的心跳。除了擔任戰機駕駛外，也是當地牧師的卡斯鮑姆說，他能活下來，只能感謝當時有一連串的奇蹟出現。

(中時電子報)