【回憶殺】岳翎20歲被星探挖掘，柔美又不失堅毅的外型，讓她成為瓊瑤御用的女主角，像是《青青河邊草》、《鬼丈夫》、《新月格格》等，是許多六、七年級生難以忘懷的第三代瓊瑤女神。人紅感情也備受矚目，她曾和謝祖武有過一段感情，分手七年不計前嫌合演夫妻，最後為了愛情急流勇退，遠赴加拿大定居。

岳翎在演藝圈最知名的一段情，莫過於和謝祖武熱戀3年，為了維繫這段感情，一度傳出她訂下「三不規則」：不抱、不吻、不能有床戲，就是希望追求事業的同時，也能尊重對方，這對男俊女美的金童玉女組合，當時頗獲外界的祝福，不料最後仍分手，據傳當時岳翎足足神隱半年療情傷。

岳翎和謝祖武曾是戀人。（圖／中時資料照）

分手七年後，兩人再度重逢，在《啞巴新娘》中搭檔演苦情夫妻，回憶這段舊情，岳翎表示當年公開戀情壓力太大，她自己的脾氣也不太好，最後才協議分開，並不是外界傳的男方劈腿。

岳翎2005年拍完《愛戀狂潮》後，突然又神隱了，隔了3個月才致電經紀人已和當時的男友郭先生遠赴加拿大，為了愛情直接放棄經營20年的演藝生涯，從此之後消失在螢光幕，過著低調安逸的第二人生。

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（圖／中時資料照）

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(中時電子報)