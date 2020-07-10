合一、中天引領這波生技股行情狂燒，成為盤面當紅炸子雞，即使這兩檔已被分盤交易限制，股價仍天天飆漲停，合一昨（9日）又攻上亮燈價476.5元，市場喊出的500元目標就在眼前，但批踢踢老司機認為，合一500只是底價，上1000元是股民共識。

合一近期公布最新獲利現況，6月營收106萬6000元，和上個月的214萬元相較，減少金額為107萬4000元，5月每股盈餘為0.5元，4、5兩個月的每股盈餘為0.64元。

儘管合一獲利很少，但這幾個月來利多頻傳，4月中旬完成臨床一期的異位性皮膚炎、過敏性氣喘新藥FB825，以5.3億美元授權給歐洲大廠LEO製藥，創下台灣新藥史最大授權案，還獲得MSCI納入新成分股，接著6月糖尿病足慢性傷口潰瘍新藥ON101解盲通過。

合一股價從3月下旬約20元左右，到周四（9日）一度飆到476.5元歷史天價，成為生技股王，短短不到4個月時間漲幅高達23倍，成為市場最剽悍的個股，更被封為「妖股」，從大媽散戶到股版網友，合一的討論度爆棚，一大票投資人勇敢往前衝，天天進場掛漲停價，而且不見得買得到。

批踢踢股版老司機G大全力看好合一，他認為，合一500就是底價，500以下有低檔就是買進來，合一有利空嗎？既然沒有，怕什麼？接起來，合一利多包括藥證、FB825授權金、外國藥材申請通過、ON101授權金。進退場機制：合一1000，停損...不可能，如果要停損，就設在300吧！

G大發文引發網友幾乎一面倒認同，有人喊「合一上一千是股民共識」、「只要大摩小摩續買 就不賣」、「前天開盤跌 昨天換收盤 一看就新招」、「這樣抖一下 看看多少人恐慌 法人再爽爽接籌碼」、「今天405接刀」、「合一成本180 沒在怕洗盤」。

但也有不少人要大家提高警覺，有網友說「怎麼上來就怎麼下去 大家等著看」、「勿忘ptt是股市反指標啊」、「期待合一烙賽那一天」、「現在這個價格本來就不是給普通人追的..是看主力群」、「高價股跌停很恐怖」、「最近合一文章一堆，主力準備要收割了嗎」。

(中時電子報)