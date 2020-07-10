大陸CBA在9日共有劉錚、陳盈駿與胡瓏貿3名台將出賽，可惜3人表現都不太理想，劉錚全場拿下6分、3籃板，所效力的浙江廣廈最後以100比84輕取山東黃金，兩隊同時宣告拿下本季季後賽門票，不過劉錚首節出現有點爭議的防守動作。

當時打到第1節還剩1分鐘，山東後衛張輝抄截得手，隨即一個人持球快攻準備飛身上籃，卻遭劉錚側身阻擋，造成張輝整個人重摔倒地，更躺在地上遲遲無法站起，裁判馬上吹了劉錚違反運動道德犯規，畢竟這個防守動作確實有點危險。

雙方火氣也被打了起來，上半場還剩41.9秒，廣廈主控孫銘徽從後場運球前進，卻突然遭到山東後衛陳培東故意撞倒，孫銘徽一起身就想找陳培東算帳，眼見雙方衝突即將爆發，幸好孫銘徽被隊友拉住，詭異的是，裁判竟吹孫銘徽技術犯規。

效力廣州龍獅的陳盈駿，9日先發打了38分鐘，10投3中、2罰0中，拿6分、8助攻與2籃板，廣州最後以102比106不敵北控，也讓北控搶下季後賽門票；效力福建潯興的胡瓏貿貢獻5分、3助攻與2抄截，福建129比88狂掃天津。

(中時 )