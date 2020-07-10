隨著網路發達，不論是徵才或應徵，許多人第一個都是上人力銀行網站尋找機會。一名網友日前逛求職網時，意外發現台北市精華區有辦公大樓應徵大夜保全，開價更是驚人的38.8萬，讓許多網友暴動喊跳槽，事後得知真相傻眼痛罵。

北市大樓徵大夜保全月領38萬！網友暴動要跳槽 (圖／翻攝自爆料公社)

男網友在臉書「爆料公社」貼出人力銀行網站資訊，透過圖片可以看到，台北市精華區有辦公大樓徵求夜班保全，不僅學經歷不拘，月薪更是超狂的38.8萬，工作內容也與一般保全無異，不外乎門禁管制、巡邏、清潔與維護環境。不少網友看到後暴動，紛紛表示：「立刻辭職去應徵」、「是時候該北漂工作了」、「跳槽的時間到了」、「我還不投爆履歷」、「這是在徵葉問嗎XD」、「哪家公司這麼有錢...」、「這大樓是藏了什麼寶藏嗎」。

如今該公司已修正數字，回到3萬8800 (圖／翻攝自求職網)

但不久後就有網友發現，似乎是誤植多一個零，如今已經變回月薪3萬8800元，也讓不少人崩潰，怒罵「欺騙我感情」、「我差點辭呈就遞出去了」、「說好的38萬呢...」，也有人質疑：「這廣告打得好」、「感覺是故意打錯吸引目光的...」。

(中時電子報)