考拉與繼父張倫碩感情超好。(取自考拉微博)

考拉近日為孟佳錄製加油影片，長大後的美貌引發熱議。(取自微博)

考拉古靈精怪地模仿孟佳。(取自孟佳微博)

性感女神鍾麗緹擁有混血美艷外型，近來因為參加大陸實境秀《乘風破浪的姐姐》讓她一舉一動備受矚目，連她的2個寶貝女兒Jaden、Cayla（考拉）也是節目忠實觀眾，近日更忍不住偷拿媽媽手機，傳影片給選手之一的前韓國女團miss A成員孟佳加油。而影片中考拉完美遺傳自媽媽的漂亮臉蛋也成為網友熱議話題，直呼一點也不輸有「最美星二代」之稱的邱淑貞大女兒沈月。

考拉是鍾麗緹與前夫嚴錚之女，不過張倫碩卻對她視如己出，兩人還曾一起登上大陸人氣節目《爸爸去哪兒4》，當時年僅6歲的考拉甜美高顏質就引發觀眾討論，被大讚完美複製了媽媽鍾麗緹的美貌。

然而自《爸爸去哪兒4》殺青睽違4年後，考拉再次因為與姊姊偷拿媽媽手機錄影，為孟佳加油打氣而登上了微博熱搜榜。現年10歲的她，五官比起小時候長開不少，一顰一笑都有有鍾麗緹的影子，引爆陸網友熱烈討論「鐘麗緹的女兒也太可愛了吧！完全繼承了鐘麗緹的美貌」、「越看越可愛」、「考拉和媽媽真的很像」、「鍾麗緹女兒真的好漂亮」。

(中時電子報)