沅林營建機構以「名人硯」獲全國首座耐震標章的工法，延續到興建大里地標建案「沅林‧築青」。（盧金足攝）

沅林營建機構在台中市大里區推出「沅林‧築青」，不只移植七期豪宅品質標準，還以獲全國首座獲施工耐震標章的「 名人硯」建案為標竿，沅林營建機構董事長林炫佑表示，選地哲學一向要求蓋出當地的地標建築，從英國學成返國的女兒林庭均初試啼聲，以大數據進行區域、來客分析，提供建築身分履歷，落實按圖施工的嚴謹工法，獲客戶信賴與期待。

林炫佑表示，取得大里地王的土地，是一種緣分與誠意，他選地極準，看六個鐘頭就決定入手，由於地上物還有多家承租店家，每家租期不一，團隊逐一溝通展現誠意，規畫首購和首換族的建築產品，在大里房市受矚目。

「土地成本創大里新高，也要將七期豪宅品質移植到大里來！」林炫佑說，團隊成員知道他追求非常完美，幾到龜毛程度，堅持「如果沒有蓋成地標就不要蓋了」，找土地接地氣，看地眼光奇準。

「沅林‧築青」副總經理鄭霽昀表示，林炫佑對建材要求完美，景觀植栽也花錢不手軟，每個建築物除了地標水準，都是雕塑成工藝品，客人了解地段、工法、建材，認同不是價格高而是價值高。

林炫佑強調，以「名人硯」取得全國首座耐震標章工法，用「名人硯」精神來蓋大里豪宅，以其耐震標章工法延續到大里，施工規範全部移植過來大里，嚴格要求耐震標章的工法，保證大樓安全。

此外，建案興建過程，向客戶提供建築身分履歷，讓客戶了解柱梁板牆的拍照紀錄，住戶隨時都可以查出施工過程，按圖施工對客戶有保障，經全部審核，徹底實施工地耐震工法的sop，也因此造成工期比較長。

沅林營建機構插旗台中市大里區，推出「沅林‧築青」，打造大里地王的指標建案，林炫佑強調，與大師團隊合作，興建豪宅規格的新建案，「沅林‧築青」以全齡友善公設迎接青銀時代來臨，全棟使用常綠喬木與灌木造景，與外在環境呼應，和沅林營建機構的自然建築哲學結合。

擔任總經理室專員的林庭均，今年才26歲，從英國讀完碩士返台，發揮自己在英國學習大數據分析的專業，針對區域、來客分析，報表做到凌晨四點，隔天上午八點開會不喊累，嚴格執行沙盤推演，一套大數據分析軟體費用不貲，她自己開發程式效益分析，將國外所學的運用在房地產。

但也因拚勁十足，林庭均瘦了十公斤，年輕人不是草莓族，而是有內涵，經得起磨練的堅果族，林炫佑對女兒吃苦耐勞，又能揮創意與新思維，難掩父親驕傲的神情，為女兒表現打了一百分，父女攜手打造「沅林‧築青」，要蓋出一百分的滿意建案。

(中時 )