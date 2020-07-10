韓媒報導 首爾市長朴元淳證實身亡 00:132020/07/10 中時 蔡鵑如 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 南韓警消經過日夜搜索，10日凌晨宣布首爾市長朴元淳的死訊。(路透) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 南韓首爾市長朴元淳，9日上午留下疑似遺書後失蹤，手機也關機。警方調派大隊人馬，從白天到黑夜展開地毯式搜尋，並出動警犬和無人機，市長依舊杳無音訊，但當局已做了最壞打算。南韓警方10日凌晨證實，已經在北區找到遺體，證實朴元淳身亡。 據韓媒報導，朴元淳失聯甚至疑似自殺，極可能與前一天，遭前任秘書指控他長期性騷擾有關。 (中時 ) #首爾市長 #朴元淳 也許您會感興趣 推薦閱讀 種族議題延燒！美國武裝份子隨機掃射 8歲女童不治身亡 13:352020/07/06 國際 張榮味女兒張嘉郡臉書證實傳喜事 韓冰現身祝福 17:432020/07/06 政治 南韓航空公司計劃增飛定期赴陸航班 23:042020/07/06 國際 媒體稱他是李眉蓁出線最大推手 韓國瑜回應了 19:372020/07/07 政治 當面訓斥大法官遭證實 國民黨：蔡英文應向社會大眾道歉 21:472020/07/07 政治 美國FDA證實 IQOS加熱菸「不燃燒」更減害 20:482020/07/08 財經 陸美貿易戰打2年…南韓成贏家？ 在陸半導體市占率超掉漆 22:042020/07/08 財經 義大利也變卦？ 義媒稱羅馬正在考慮是否排除華為 22:162020/07/08 國際 《國際經濟》南韓6月家庭貸款 飆8.1兆韓元新高 12:162020/07/09 財經 失蹤的首爾市長朴元淳 警方尋獲遺體證實已死 17:332020/07/09 國際 國際熱門新聞 失蹤的首爾市長朴元淳 警方尋獲遺體證實已死 - 國際 台留美生開罵 防疫差勁還強迫人走瞎爆了！ - 國際 新冠會傷腦致命！患者出院反現幻覺、怪異舉止 學者憂重演百年前慘劇 - 國際 終於認了！WHO：證據顯示新冠病毒會空氣傳播 最大恐懼曝光 - 國際 梅根哈利太可悲 專家要他們批大英國協和女王前先讀好歷史 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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