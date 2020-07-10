南韓首爾市長朴元淳，9日上午留下疑似遺書後失蹤，手機也關機。警方調派大隊人馬，從白天到黑夜展開地毯式搜尋，並出動警犬和無人機，市長依舊杳無音訊，但當局已做了最壞打算。南韓警方10日凌晨證實，已經在北區找到遺體，證實朴元淳身亡。

據韓媒報導，朴元淳失聯甚至疑似自殺，極可能與前一天，遭前任秘書指控他長期性騷擾有關。

(中時 )