基隆市警察局第一分局忠二路派出所警員皮孝濬，9日12點多接獲計程車司機報案，稱一名老翁搭乘計程車疑似失智，迷途在外，請求警方協助，員警見狀，立即檢視渠隨身攜帶的證件，並順利聯繫到家屬。

警方指出，老翁等待家屬之際，員警見老翁隻身在外，未正常進食，故準備紅豆湯及飲水助其暫時充飢，經家屬到場後，平安順利將老翁帶返家中，並大讚警方熱心服務精神。

警方提醒民眾，家有高齡長者或精神狀況不佳之親屬，外出時應由家人陪伴，並隨身攜帶身分證明或連絡電話，以便能即時連絡家屬，保障親人安全。

(中時 )