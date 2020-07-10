老翁搭計程車突然失智 警買紅豆湯安撫終尋得回家路 03:122020/07/10 中時 吳康瑋 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 基隆一名老翁搭計程車時突然失智，基隆市警方買紅豆湯安撫後，透過其隨身證件終尋得回家路。（基隆市警察局／吳康瑋基隆傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 基隆市警察局第一分局忠二路派出所警員皮孝濬，9日12點多接獲計程車司機報案，稱一名老翁搭乘計程車疑似失智，迷途在外，請求警方協助，員警見狀，立即檢視渠隨身攜帶的證件，並順利聯繫到家屬。 警方指出，老翁等待家屬之際，員警見老翁隻身在外，未正常進食，故準備紅豆湯及飲水助其暫時充飢，經家屬到場後，平安順利將老翁帶返家中，並大讚警方熱心服務精神。 警方提醒民眾，家有高齡長者或精神狀況不佳之親屬，外出時應由家人陪伴，並隨身攜帶身分證明或連絡電話，以便能即時連絡家屬，保障親人安全。 (中時 ) #老翁 #警方 #家屬 #計程車 #精神 也許您會感興趣 社會熱門新聞 太魯閣落石砸死日籍車手 跨海爭國賠落空 敗在「2字」 - 社會 人夫吃膩想變換黑森林口味 1天1女摩鐵房內施展「偷情刺槍術」 - 社會 大陸第一高樓慘成瀑布 大水從60樓直灌9樓豆腐渣現形 - 社會 59歲獨居婦失聯2日家人急 不開門原因讓人好害羞 - 社會 衛生局女墜樓 執行長夫妻逼死人？社運王奕凱：一整家影帝 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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