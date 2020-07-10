為防制暑假期間青少年危險駕車及製造噪音等違規行為，基隆市警察局第一分局分局長楊効宜到任後非常重視，於7日21至23點，親自督導取締酒後駕車勤務，結合監理站及環保機關於南榮路共同執行「改裝車輛稽查及噪音取締」，針對非法改裝、噪音擾人的車輛實施攔檢，共計舉發未裝設防燙蓋2件及拆除消音器以外方式製造噪音車輛8件，依違反噪音管制法第26條規定，處新臺幣1,800元以上3,600元以下罰緩。

警方指出，經統計仁一路及南榮路每年暑期為車禍事故高峰期，為維護青少年行車安全，遏止深夜危險駕車，確保社區安寧，警方於暑假期間將針對危險駕車、改裝排器管、超速等違規車輛加強攔檢取締，第一分局統計109年截至7月7日止，計舉發危險方式駕車1件、排氣管未裝防燙蓋13件、排器管規格不符上傳環保局檢舉490件。

基隆市警察局第一分局呼籲民眾，請勿任意改裝車輛或拆除消音器，避免製造噪音影響他人生活品質。警方將持續不定時、不定點機動與環保局及監理單位共同執行聯合稽查取締工作，有效遏止改裝車噪音擾人行為，還給民眾一個寧靜的生活空間。

(中時 )