李延昌在澳底國小任職滿8年，推動食農教育、STEAM教育有成。（李延昌提供／許哲瑗新北傳真）

教育部今在南投縣中興新村舉行「杏壇芬芳獎」頒獎典禮，國教署署長彭富源頒發「2020年杏壇芬芳獎」殊榮，獲獎的李延昌和父親分享喜悅。（李延昌提供／許哲瑗新北傳真）

豐珠高中、澳底、貢寮、福隆、和美、福連國小等校帶著孩子挑戰登百岳。（李延昌提供／許哲瑗新北傳真）

李延昌（前）秉持在地人回饋在地孩子的信念，盼繼續在杏壇深耕。（李延昌提供／許哲瑗新北傳真）

新北市澳底國小校長李延昌，常戲稱自己是「猴硐礦區長大的東北角囝仔」，他秉持「在地人要回饋在地孩子」的信念，2011年踏上校長之路深耕杏壇，今年他在澳底任職滿8年，全校學生基礎學習力高於平均值，更結盟貢寮區五所國小由豐珠高中師生帶著孩子登上合歡山，將偏鄉教育種種不可能化為可能；李延昌今榮獲教育部國教署舉辦的「2020年杏壇芬芳獎」殊榮，他謙虛向93歲老父親致謝說，「父親時時期勉我回饋偏鄉、重視教育，我做到了。」

51歲李延昌出生於新北市瑞芳區，在家中7個子女中排行老么，從礦工子弟到投身教育工作，李延昌笑稱，其實當年當老師是「剛好考上」，進入屏東師院後，發現和孩子在一起蠻好玩的，直到後來回到母校瑞芳國小教書，啟發教育熱忱，「我是當了老師，才愛上當老師。」

「在地人要回饋在地孩子！」李延昌說，他在前校長趙榮景這句話勤勉下，踏上校長之路，2011年到澳底國小任職，上任第一天，他便向全校師生承諾，他一定會做滿2任校長，要與偏鄉師生攜手翻轉世代落差，讓大家看見他的決心，「因為偏鄉孩子需要改變，長時間的陪伴才有機會讓孩子產生願意改變的動力。」

在李延昌致力推動下，澳底國小學生基礎學習力檢測，超過市平均值，地方傳承多年的三貂獅隊，也讓孩子儘管喊累也不願意放下獅頭，堅持要練習到最好；更推動資訊科技跨域的STEAM課程，讓學生將手機從「玩具變工具」，與世界接軌，甚至結盟貢寮、福隆、和美、福連國小「一校就學、五校學校」發展聯合校訂課程、推動移地學習，還和豐珠高中師生帶5校孩子挑戰登合歡山，一步步帶著偏鄉孩子攜手茁壯。

教育部今在南投縣中興新村舉行「杏壇芬芳獎」頒獎典禮，李延昌偕93歲父親和家人共同出席，獲國教署署長彭富源頒發「2020年杏壇芬芳獎」殊榮。

「非常有趣，3位得獎者都來自瑞芳國小！」李延昌指出，今年很特別，他和另外2位得獎者包括淡水國小校長吳惠花、瑞芳高工主任廖建春，都是瑞芳國小的校友，讓這樣獎項更具意義。

李延昌說，這個獎是不只是給他自己，更是對貢寮區貢寮、福隆、和美、福連國小，以及豐珠高中等校長的肯定和支持，感謝他們看見偏鄉孩子的特有需求，以及偏鄉學校經營的不同面向，願意攜手照顧好每個孩子。

李延昌表示，近年偏鄉教育備受重視，尤其在偏鄉學校條例通過後，相關單位大力挹注經費和設備，調整偏鄉學校人員編制、行政法規，但隨著少子化衝擊加劇，學生人口快速流失，如何讓偏鄉學校生存下去，達到更有效的學習，是偏鄉教育最大的目標。

(中時 )