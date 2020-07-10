美國財政部今(10日)以涉及重大人權侵犯為由，以凍結資產制裁新疆黨委書記陳全國、前新疆政法委書記朱海侖、新疆公安廳廳長王明山及前新疆公安廳黨委書記霍留軍；新疆公安廳也在制裁名單之列。美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）今天在推特發文，以侵犯人權為由，點名制裁陳全國、王明山及朱海侖，三人及他們的直系親屬，未來將無法入境美國。
這項制裁是依據「全球馬尼次基人權問責法」（Global Magnitsky Human Rights Accountability Act）等美國法律發布。美國總統川普在命令中指出，嚴重人權侵犯與貪污情事對美國國安、外交政策與經濟造成重大威脅，相關人士在美資產應被凍結。白宮發言人麥肯內尼（Kayleigh McEnany）表示，美國行政部門採取十分嚴厲的制裁措施，這是美國對中共侵犯人權所採取強有力的行動，今天的宣布是川普政府一系列行動的最新作為。至於這項制裁是否會損及美中第一階段貿易協議？她指出，人權與貿易協議是分開的，美中第一階段貿易協議已達成，她希望陸方能夠遵守。
美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）今天也同時發布聲明表示，將依據「2020財政年度國務院、對外行動及相關計畫撥款法」第7031（c）節，點名制裁陳全國、王明山及朱海侖，三人及他們的直系親屬，未來將無法入境美國。
蓬佩奧指出，美國也將依據「移民與國籍法」（Immigration and Nationality Act）第212（a）（3）（C）節，對負責或參與拘禁、虐待維吾爾族、哈薩克族及其他新疆少數族群的其他中共官員，施行額外簽證限制措施。他們親屬也可能受到相同簽證限制。
(中時電子報)
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