美國財政部今(10日)以涉及重大人權侵犯為由，以凍結資產制裁新疆黨委書記陳全國、前新疆政法委書記朱海侖、新疆公安廳廳長王明山及前新疆公安廳黨委書記霍留軍；新疆公安廳也在制裁名單之列。美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）今天在推特發文，以侵犯人權為由，點名制裁陳全國、王明山及朱海侖，三人及他們的直系親屬，未來將無法入境美國。

Today, I designated three senior officials of the Chinese Communist Party in Xinjiang for gross violations of human rights, making them and their immediate family members ineligible for entry into the United States. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) July 9, 2020

這項制裁是依據「全球馬尼次基人權問責法」（Global Magnitsky Human Rights Accountability Act）等美國法律發布。美國總統川普在命令中指出，嚴重人權侵犯與貪污情事對美國國安、外交政策與經濟造成重大威脅，相關人士在美資產應被凍結。白宮發言人麥肯內尼（Kayleigh McEnany）表示，美國行政部門採取十分嚴厲的制裁措施，這是美國對中共侵犯人權所採取強有力的行動，今天的宣布是川普政府一系列行動的最新作為。至於這項制裁是否會損及美中第一階段貿易協議？她指出，人權與貿易協議是分開的，美中第一階段貿易協議已達成，她希望陸方能夠遵守。

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）今天也同時發布聲明表示，將依據「2020財政年度國務院、對外行動及相關計畫撥款法」第7031（c）節，點名制裁陳全國、王明山及朱海侖，三人及他們的直系親屬，未來將無法入境美國。

蓬佩奧指出，美國也將依據「移民與國籍法」（Immigration and Nationality Act）第212（a）（3）（C）節，對負責或參與拘禁、虐待維吾爾族、哈薩克族及其他新疆少數族群的其他中共官員，施行額外簽證限制措施。他們親屬也可能受到相同簽證限制。

(中時電子報)