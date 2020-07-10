三倍券即將於15日正式上路，不少人引頸期盼，但基隆知名景點廟口夜市、仁愛市場等眾多攤商接受度普遍不高，連北台灣最大漁貨批發地崁仔頂的魚行聯誼會都直接貼出公告指出「不收三倍券」。

廟口夜市攤商受訪指出，三倍券分為紙本跟數位兩種，但對流動攤販跟小本經營的店家來說，部分攤商沒有營業登記證，還要裝機台刷卡或行動支付掃 QR Code，攤商強調，基隆的店家基本上只能提供紙本券的消費使用，而店家若收到三倍券，還要再另外向夜市攤商管理委員會來兌換現金，愛四路夜市的知名香腸攤老闆指出，這個流程有點繁瑣、麻煩，也擔心會有民眾要求找零，他認為推出三倍券，讓原本的消費流程變得較為複雜，還是收現金比較實際。

有民眾受訪指出，自己看其他縣市都有都有優惠促銷方案，但他卻不清楚基隆的優惠方案在哪裡，希望市府可以推出優惠方式，旅遊、吃、喝、玩、樂等行銷計畫，並清楚告知民眾，讓錢可以留在基隆。

對此，仁愛市場管委會主委王泓四指出，一個市場就有超過四百多攤，若交由管委會代收，每天收到那麼多等同現金的三倍券要等一周才能夠兌現，萬一弄丟管委會還要賠，其中若有收到「仿」三倍券，攤商將會損失慘重，他說，三倍券找不找零也是個大問題，他建議政府提出完整的配套說明，不能只有業者加碼而已。配套都沒有，不能光喊要業者加碼

市府產發處市場科長龔強指出，現在各公有市場自治會都沒有統編，攤商只能找一人出來當頭頭，但是又怕收了錢之後出現偽造、毀損等問題，他強調，管委會代收三倍券的風險實在是太高了，不如直接收現金比較實在。

另外，基隆市成功市場也公告指出，每月15日攤商可將收取的三倍券送到市場服務台進行登記，並由專人存入銀行，再等銀行通知領取現金，可是若票券出現毀損，一概不予受理，三倍券的背後也需要攤商簽名。

(中時 )