路透社引述消息人士表示，加密通貨交易所Coinbase有意進行股票首次公開發行（IPO），最快可望在2020年掛牌，將成為美國第一家上市的大型加密通貨交易所。

Coinbase的IPO計畫需要美國證交會（SEC）同意，若能得到主管機關批准，將是加密通貨擁護者的一大勝利。

熟知內情人士表示，Coinbase打算在2020年或2021年初掛牌，不過計畫還在初期階段，仍有可能變更。該公司尚未向證交會註冊上市意向，但已在洽商聘雇投資銀行。

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