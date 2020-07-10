美國總統川普日前表示，他與北韓領導人「和金正恩的關係很好」，對與金正恩再次舉行峰會持開放態度。言猶在耳，金正恩的妹妹金與正潑冷水回應，「美方需要舉行會談，但對朝方來說，會談沒好處，年內恐難舉行」。

川普表示，對與北韓領導人金正恩再次舉行峰會持開放態度，儘管平壤已經表明不願再和美國重啟棄核談判。朝中社今天報導，朝鮮勞動党第一副部長金與正發表談話稱，她個人認為，朝美領導人會談恐難在年內舉行，對美方來說需要舉行會談，但對朝方來說，會談毫無實際利益，沒有好處。

一般認為，目前距離美國大選不到4個月，川普優先考慮的不會是朝鮮棄核進程。民調也顯示，朝鮮已不是選民關注的一個問題。不過，如果川普能夠重啟與北韓的談判，也將凸顯出他的外交政策能夠成功解決由來已久的難題，為競選連任加分。

不過，川普的盤算金與正顯然不埋單。金與正稱朝方的立場並不是絕不實現無核化，而是現階段不能實現。她強調，為實現半島無核化，朝方採取行動的同時，對方也要有相應的變化，即拿出不可逆轉的重大舉措。

對於川金3會。美國之音日前報導，南韓總統文在寅表示，他樂見川金在美國11月的大選前再次會面。美國朝鮮問題特使比根曾表示，由於對新冠病毒疫情的擔憂，在大選前舉行面對面的峰會不太可能。

(中時電子報)