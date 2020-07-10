四季溫暖的屏東，在盛夏之際，陽光更為熱情，而位於屏東縣正中央的小鎮潮州，不僅有美麗的綠色隧道，更有距離鬧區最近的平地森林，成了近期最夯的消暑勝地。

距離潮州火車站車程不到十五分鐘的「林後四林」，是全台三座平地森林園區之一。該園區擁有近千公頃、由大武山脈及林邊溪沖積而成的河床平原，四百年前原為平埔族的遊獵區，後來成了甘蔗園與稻田；近五年來，林務局在此培育樹林、規劃草澤溼地與生態池等，而今一棵棵小樹已具備成林的雛形，因此先開放核心區域，雖然才八十五公頃，已足夠讓遊客玩上一整天。

彩繪了台灣黑熊的電塔，廢棄後因造型特殊，成為台灣少見的景觀電塔。（圖／宋岱融攝）

透過太陽花形狀的漂流木藝術品《窗裡窗外》，可看見遠方的大武山。（圖／宋岱融攝）

二峰圳 爽玩水

這塊緊鄰城市的綠色祕境，種滿了無患子、光臘樹、欖仁與苦楝等低海拔樹種，並以二十四節氣規劃分區，在二○一五年「斜坡上的藝術節」後，更有了漂流木藝術品的妝點。不時可見當地人在爬滿三星果藤的休憩亭下乘涼、鐵馬族順著遊園路線追風；當大人們把野餐墊沿著「二峰圳體驗區」兩側鋪好，就是孩童們戲水消暑、盡情放電的天堂。

距離「林後四林」不遠的「泗林健走步道」，沿路種滿近五百棵小葉欖仁，綿延一公里的綠色隧道十分涼爽，騎車、散步或慢跑都很舒服。回程時，設計採巴洛克風格的「屏東戲曲故事館」呼喚著旅人前往，該館前身為一九一六年（日本大正五年）的舊潮州郵局與潮州庄役場，如今則深藏了潮州戲曲文化的靈魂。

「二峰圳體驗區」是民眾戲水消暑的好去處。（圖／林務局提供）

林後四林平地森林園區

地址：屏東縣潮州鎮潮義路221-1號

電話：（08）781-3529

開放時間：每日8:00至17:00

園區內的「大腳丫迷宮」，高度約成人身高的一半，適合小朋友嬉戲玩耍。（圖／宋岱融攝）

泗林健走步道（潮州綠色隧道）

地址：屏東縣潮州鎮潮州路

整排樹林綠蔭蔥蘢，適合一家大小來享受森林浴。（圖／宋岱融攝）

老戲偶 說掌故

早在日據時期，歌仔戲、布袋戲或皮影戲等傳統戲曲的盛行，已讓繁華的潮州小鎮聲名遠揚，包括知名歌仔戲團「明華園」、蘇家班布袋戲團「明興閣」等，也都出自於此。

近期「屏東戲曲故事館」正在展出「新復興掌中劇團」第四代陳俊明所收藏的各式戲偶。（圖／宋岱融攝）

目前正在屏東戲曲故事館展出戲偶的「新復興掌中劇團」，也是在地深耕已久的布袋戲世家，熱愛戲偶工藝的第四代接班人陳俊明，以大量收藏的「彰化偶」，帶旅人瞬間進入時光隧道，領略各時期的布袋戲偶風華。

現場志工親自示範布袋戲偶，並一一說明獨特造型美學。（圖／宋岱融攝）

屏東戲曲故事館

地址：屏東縣潮州鎮建基路58號

電話：（08）789-3596

開放時間：9:00至17:00（周一休館）

「屏東戲曲故事館」保留了黑瓦及檜木打造的屋頂。（圖／宋岱融攝）

備註：「新復興掌中劇團」《巧手藝成真》戲偶典藏展，展期至今年8月30日。

根據屏東「萬金教堂」神父的形象所打造的戲偶，結合了傳統與在地生活民情。（圖／宋岱融攝）

牛肉湯 俐落吃

來到潮州鎮上，雖然著名的沙茶牛肉火鍋，是觀光客絕不放過的美食，但在地人最愛的滋味，其實是牛肉湯加白飯的俐落吃法。位於太平路的「牛大福」，第一代老闆葉德福運用中醫知識調配湯頭祕方，不同於台南牛肉湯的清甜，更像是藥膳肉湯，為老潮州人的早餐注入滿滿活力。

「花肉湯」以厚切花肉搭配九層塔，是潮州獨有的牛肉湯吃法。（100元／碗）（圖／宋岱融攝）

店內很受歡迎的「花肉湯」，將厚切花肉在沸鍋裡涮過後，再用熱湯汆熟上桌，提味的角色則以九層塔替代熟悉的嫩薑絲，微濁湯色誘人食慾，牛肉有筋有肉、嘗來嫩口；若敢吃內臟，還可以來碗「牛雜湯」，滿滿牛肚、牛腸與牛肝等，蘸上薑末辣醬就是絕配。

燒冷冰 強強滾

潮州鎮上還有不少別具特色的在地美食，例如熱呼呼的粉紅色粿條，是用番茄炒醬拌炒的道地吃法，木瓜牛奶則要加顆蛋才夠香醇；而台語稱作「燒冷冰」的冷熱冰，將沁涼剉冰與熱湯圓一起上桌，更是潮州的招牌甜品。

花生湯圓、綠豆蒜和芋頭，是燒冷冰的招牌配料。（50元／碗）（圖／宋岱融攝）

最出名的二家燒冷冰都在鬧區的圓環旁，其中「正老牌」主打現包現煮的花生湯圓、糯米粥與綠豆蒜等，豔陽天下依然在熱鍋裡滾著；一勺盛入碗中，再削下大把剉冰，老闆說，上桌時別急著拌，同時舀起溫熱的餡料、湯圓和剉冰，才能體會「燒冷」的滋味。

牛大福

地址：屏東縣潮州鎮太平路165號

電話：（08）788-5180

營業時間：每日10:30至14:30、16:30至22:00

正老牌潮州冷熱冰

地址：屏東縣潮州鎮新生路120號

「燒冷冰」的配料現點現煮，撒上剉冰後，冷熱交錯的口感令人難忘。（圖／宋岱融攝）

電話：（08）788-6117

營業時間：9:30至22:30（周三公休）

(中時電子報)