面對炎炎夏日，許多人總會到超商買一杯現煮冰咖啡消暑提神，然而，喝到最後每每有如冰水，相對之下，「易開罐黑咖啡」成了既消暑又不用攝取糖分的好選擇。本刊記者邀請4位國際級咖啡達人，針對市售12款易開罐黑咖啡進行盲測，選用精品咖啡豆的「UCC蒲隆地黑咖啡」奪下冠軍，而以茶飲為強項的本土老牌「維他露」，則靠著「維他露黑金剛王牌咖啡」大爆冷門名列第二，相當值得矚目。

提到易開罐黑咖啡，恐怕有些讀者會認為這種平價咖啡很難有好品質。本刊記者特邀蔡治宇、張仲侖、吳柄頡與蔡幸蒲等四位國際級咖啡達人，擔任盲測十二款易開罐黑咖啡的評審，歷經三個多小時不斷地「漱口校正口感」和「一直喝」後，眾人一致認為其中五款得分都在六十分以上，值得推薦給讀者。

本刊邀請4位咖啡達人，對12款市售易開罐黑咖啡進行盲測，結果「UCC蒲隆地黑咖啡」獲得第一名。（圖／趙世勳攝）

比照國際標準 評審嚴謹

這十二款易開罐黑咖啡，每瓶容量在一百八十至二百四十毫升之間，售價均在三十五元以內，依照抽籤，測試順序為「伯朗印尼弗洛勒斯黑咖啡」、「UCC Black」、「韋恩特濃黑咖啡」、「維他露黑金剛王牌咖啡」、「咖啡鑑定士」、「維大力HEY黑咖啡」、「伯朗醇黑」、「統一HIS冷萃黑咖啡」、「UCC蒲隆地黑咖啡」、「伯朗冷萃黑咖啡（薇薇特南果）」、「貝納頌黑咖啡」與「維他露布萊克」。其中「維他露黑金剛王牌咖啡」是七月一日才上市的新品，本刊記者六月底正好在超商買到試賣品。

維他露新品「維他露黑金剛王牌咖啡」，口感後段表現佳，在本次盲測中爆冷奪得亞軍。（圖／趙世勳攝）

評分結果出爐，「UCC蒲隆地黑咖啡」獲得三位評審最高分，以總分八十三分奪冠；亞軍為七十分的「維他露黑金剛王牌咖啡」；季軍則是同為六十四分的「貝納頌黑咖啡」與「UCC Black」；「伯朗冷萃黑咖啡（薇薇特南果）」名列第五。「UCC」、「伯朗」、「貝納頌」等都算是專業的咖啡品牌；其餘七款黑咖啡，因得分與這五款差距較大，經幾位評審討論，決定不列入排名。

盲測評審長蔡治宇表示，雖然評測對象是易開罐黑咖啡，但評分項目仍比照國際咖啡競賽的標準，從咖啡的香氣、甘甜度、平衡、口感、餘韻等各面向評分，並且額外以儀器測量「咖啡含量」，評審過程稱得上相當嚴謹。

隨取即飲的罐裝咖啡，很適合炎熱的夏天冷藏飲用。（圖／趙世勳攝）

此外，由於台灣過去不曾有針對易開罐黑咖啡的評測，評審們盲測前，都認為「結果堪慮」，甚至考慮是否「統一額外加分」，以免總分太難看。「沒想到出現不少驚喜！」曾獲得二○一八年義大利咖啡冠軍大賽總冠軍的評審張仲侖認為，即使以「現煮咖啡」的標準來看，此次盲測的前幾名，也具有一定的水準。

選豆與萃取法 各有千秋

本次盲測奪冠的「UCC蒲隆地黑咖啡」，選用非洲小國蒲隆地的高山咖啡豆，帶有微甜的清爽香氣與乾淨細緻的口感。（圖／美聯社）

奪下前五名的易開罐黑咖啡，大多使用成本較高的「精品咖啡豆」，例如第一名的「UCC蒲隆地黑咖啡」，選用的是非洲小國蒲隆地的高山咖啡豆，帶有微甜的清爽香氣與乾淨細緻的口感，加上UCC獨特的低、中、高三段溫度自然滴濾製法，獲得評審一致好評。值得一提的是，UCC兩罐入選前五名的黑咖啡，產地都是日本兵庫縣的UCC工廠。

UCC的罐裝咖啡，多數選用精品咖啡豆。圖為咖啡生豆。（圖／翻攝自UCC官網）

「伯朗冷萃黑咖啡（薇薇特南果）」則採用瓜地馬拉的薇薇特南果咖啡豆，以「冷萃工法」（Cold Brew）將研磨咖啡以冷水長時間浸泡萃取，保留咖啡芳香，減少雜質與苦味，搭配獨特的香氣萃集技術，百分之百鎖住咖啡的濃郁香氣。至於「貝納頌黑咖啡」，更直接在瓶身上標註選用國際咖啡評鑑機構「Coffee Review」認證九十二分的哥倫比亞豆。

對於旗下2款產品入選本次盲測前五名，UCC公司表示，咖啡是該公司唯一的產品，品質做得好是應該的。圖為UCC品管測試。（圖／翻攝自UCC臉書）

蔡治宇表示，以專業咖啡從事者的角度，十分樂見廠商使用精品豆來製造罐裝咖啡，「雖然可能仍屬成本較低的『商業精品豆』，但至少看得見誠意。」其他評審也都認為廠商的誠意很重要，誠如UCC公關部門的說法：「咖啡是我們公司唯一的產品，品質做得好是應該的。」

評審團以專業儀器測量每款易開罐黑咖啡的濃度。（圖／趙世勳攝）

茶飲大廠跨界 尾韻驚豔

最令評審驚喜的，是本土飲料製造商「維他露」新推出的「維他露黑金剛王牌咖啡」。這款咖啡混用了阿拉比卡豆與羅布斯塔豆，口感厚實而略苦，帶有巧克力香氣，平衡度佳，尾韻很長，屬於後段型（口感後段表現較優）的黑咖啡。

據了解，維他露的強項在於茶飲，尤其一系列的「御茶園」瓶裝茶，每年都為維他露創造豐厚的業績，罐裝咖啡對維他露來說，只是一個基於「不想在咖啡市場缺席」的產品項目。

不過，維他露公司對本刊記者表示：「正因為我們不是專業咖啡大廠，生產咖啡時才會更戰戰兢兢。」可見該公司對產品品質頗有堅持。

整體而言，此次盲測雖有驚喜，但評審仍對市售易開罐黑咖啡優劣不一的品質感到憂心。本刊記者在盲測過程中，不斷聽到評審們哀嚎：「香氣不自然，很明顯加了香料。」「哇，好酸！」「這是不是加了即溶咖啡？」「這豆子不新鮮了！」從結果來看，參與盲測的易開罐黑咖啡雖有十二款，但評審們最終只願意推薦其中五款，可見品質差距真的很大。

本次盲測的第三至五名，分屬貝納頌、UCC與伯朗三大咖啡品牌。（圖／趙世勳攝）

人工香料變少 市場趨勢

所幸，評審也發現易開罐黑咖啡的人工添加物（香料）愈來愈少。「隨著大眾品味提升，目前只有少數易開罐咖啡有人工添加香料了，這意味著廠商得用更高品質的咖啡豆，才能創造出好的風味，這是消費者的福音。」評審蔡幸蒲說。

最後，評審團對易開罐黑咖啡廠商提出建議：「廠商的用心程度是可以被感受到的，有的品質相當好，有的實在慘不忍睹。品管很重要，產品研發人員的素質也很重要，廠商要多關心市場走向。」

根據國際咖啡組織（ICO）調查報告，二○一九年台灣咖啡整體市場規模約八百億元，其中以現煮咖啡為市場主流，占比超過五成，而罐裝咖啡的銷量，雖然連續多年不見成長，但每年尚有約一百五十億元的規模。尤其罐裝咖啡具有隨取即飲的優點，廠商若能生產出高品質、好口碑的產品，相信可以帶動品牌在其他品項如即溶、濾掛或現煮咖啡的好形象與銷售力。

評測項目比照國際咖啡競賽標準，從咖啡的香氣、甘甜度、平衡、口感、餘韻等各面向進行評分。（圖／趙世勳攝）

評審長 蔡治宇。（圖／趙世勳攝）

評審 張仲侖。（圖／趙世勳攝）

評審 吳柄頡。（圖／趙世勳攝）

評審 蔡幸蒲。（圖／趙世勳攝）

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(中時電子報)