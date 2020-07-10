小編精選《中國時報》5件不可不知大事，帶讀者掌握今天（10日）新聞重點。

【1】為許崑源討公道 遺孀告7人

高雄巿議會議長許崑源6月6日驟逝，遺孀林絲娛為捍衛他的清白，今天上午10時將到高雄地檢署提告7名涉及誹謗許崑源的人士，這7人包括名嘴姚立明、民代梁文傑、王浩宇、施明德妻子陳嘉君、台聯政策部專案研究員朱俊彥及2位網路惡意留言者。

【2】高鐵董總稱減薪 卻靠獎金補回

台灣高鐵公司董事長江耀宗與總經理鄭光遠昨傳出「假減薪、獎金領回」的爭議，號稱上任後薪資減半，另一方面卻領與薪資同額的獎金，高鐵公司反駁假減薪說法，強調2人薪酬皆按規定辦理。交通部長林佳龍則說，獎金制度行之多年，2人薪資有依規定落實，已請高鐵公司再檢視。

【3】蘇揆推紓困3.0！疫情悲觀 再重砸2000億救經濟

國際新冠肺炎疫情不止，蔡英文總統昨向產業喊話，將推出紓困3.0方案因應。蘇揆9日在行政院會責成副院長沈榮津、祕書長李孟諺等人協調各部會，盤點持續受創產業需求，兩周後預算送行政院會，並請立法院審議。政院說，追加預算規模預估超過2000億元，將與立院各黨團研議，是否舉行2次臨會審議。

【4】專家建議 國5尖峰通行費漲10倍

為解決端午連假狂塞32小時困境，中華民國運輸學會昨日舉行記者會提出改善方案，建議國5尖峰時段的通行費從2倍上限提高為10倍，取消20公里內免費且還要加價，擴大高乘載及匝道路段、時段的實施，長期則建議，讓民眾預約或車牌單雙號分流。交通部長林佳龍說，將根據過去大數據資料及學者專家建議，在中秋連假時做調整。

【5】王維中投入中職選秀

「生死有命、富貴在天！」國內唯一旅美、旅韓的職棒投手王維中遇上新冠肺炎疫情，中斷了旅外美夢，決定把職棒旅途留在台灣，將最精華的階段呈現在國人面前，並努力爭取打進國家隊，要在國際賽全力為國爭光。

(中時電子報)