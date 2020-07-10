正值壯年的40多歲業務經理，罹患呼吸中止症有10年以上，有長期睡眠不足的困擾，黑眼圈也很重，由於工作之故需經常往返台北、高雄兩地，前陣子開車途中不小心差點睡著，嚇得他每次至少要下休息站3次，休息足夠後才敢再上高速公路。經過睡眠呼吸檢測確診為阻塞型病變，血氧濃度很低，試著戴上睡眠呼吸器治療，卻很難適應，也做過鼻中膈矯正手術，但都無法解決根本問題，直到接受上呼吸道重建手術，才終於一夜好眠。

弘光耳鼻喉科診所院長、中山醫院耳鼻喉科主任醫師及博仁綜合醫院耳鼻喉暨頭頸部外科主任許文龍醫師表示，若要確定病人打呼是否有嚴重到罹患呼吸中止症，會先照X光、血液檢測，了解呼吸構造的空間及黏膜變化；並會進行睡眠呼吸檢測，判定是屬於中樞型、阻塞型或混和型的病變；且合併檢測腦部血液含氧量，正常數值是99到100，若低於85則為重度缺氧狀態。最後透過內視鏡檢查，能清楚觀察呼吸通道結構空間的異常狀況。

鼻中膈是由軟骨、硬骨和基座骨3個部分所組成，前述病患經過醫師詳細檢查後，發現僅有軟骨部分經過處理，基座骨和硬骨皆未調整，中、下鼻甲仍非常肥大，且鼻黏膜腫脹。此外，由於口腔呼吸道的軟顎黏膜組織缺乏彈性，懸壅垂過長，平躺時就會遮蓋住口腔呼吸道；當空氣從鼻腔、口腔到氣管時，嘴巴打開、舌頭往下降，就會形成打呼。加上患者有重度呼吸中止，造成腦部缺氧，衍生出睡眠品質不佳、昏睡很久卻怎麼也睡不飽，隔天起床後精神狀態差等現象，連帶影響工作專注力及身體新陳代謝能力。

歸納種種尚未解決的因素，許文龍建議應以鼻腔與口腔涵蓋上呼吸道重建手術為整體考量，鼻腔區包括鼻中膈區、下鼻甲和中鼻甲的鼻甲區、鼻黏膜及控制黏膜的神經；口腔區則包括懸壅垂、軟顎及扁桃體。術中先將鼻中膈調整到正常的中線位置，利用高頻的無線電波修整中、下鼻甲肥大的黏膜和神經，同時將鼻甲左右向外擴張。口腔區的軟顎鬆弛問題則利用電波刀調整以增加彈性，再將過長的懸壅垂修除3分之2。經過上呼吸道重建後，該名病患目前呼吸道恢復暢通，不僅達到預期改善的效果，人生也從灰白轉為彩色。

針對不同患者在檢查完後會有不同的手術治療模式，除了基本上呼吸道的結構空間調整外，若併有中鼻甲、鼻竇和瘜肉問題，則必須進行進階版的處理。很多睡眠呼吸中止的患者過去看診多次仍無法解決問題，主要是僅做了單獨部位的調整，並未經過整體性的評估與考量，但透過上呼吸道重建手術1次到位，術後約3周即能完全復原。

罹患睡眠呼吸中止的病患，少數為中樞型病變，需使用睡眠呼吸器改善外，8至9成的病人皆為阻塞型病變，構造產生的問題僅藉由夜晚戴呼吸器的話治標但不治本。許文龍呼籲，呼吸睡眠中止症是現代人常見的困擾，也是成人猝死最大的原因，易引發代謝異常，包括腦部病變、心血管病變，甚至癌症好發率都比一般人提高近4成。呼吸道構造病變造成的缺氧問題，不應忽視，應積極尋求專業醫師評估診治，找到最佳解決之道。

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(中時電子報)