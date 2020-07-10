美國務院點頭 近183億售台愛國者3型飛彈重新認證設備與技術 07:252020/07/10 中時電子報 楊幼蘭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國國務院已批准，台灣預估將能以6.2億美元（近183億台幣），採購愛國者3型（PAC-3）飛彈重新認證的設備與技術。 據《防務新聞》（Defense News）9日報導，這套交易包括更換愛國者3型飛彈接近過期的技術、提供地面支援裝備的備用零組件，以及其他後勤支援。 (中時電子報) #台灣 #美國 #軍售 #國務院 #愛國者 #飛彈 #認證 #設備 也許您會感興趣 國際熱門新聞 終於認了！WHO：證據顯示新冠病毒會空氣傳播 最大恐懼曝光 - 國際 新冠會傷腦致命！患者出院反現幻覺、怪異舉止 學者憂重演百年前慘劇 - 健康 川普連任不利各國抗陸 彭定康：英應取代美當領導者 - 國際 首爾市長朴元淳疑輕生 捲性騷疑雲 遭指控「還有很多受害者」 - 國際 梅根哈利太可悲 專家要他們批大英國協和女王前先讀好歷史 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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