美國國務院已批准，台灣預估將能以6.2億美元（近183億台幣），採購愛國者3型（PAC-3）飛彈重新認證的設備與技術。

據《防務新聞》（Defense News）9日報導，這套交易包括更換愛國者3型飛彈接近過期的技術、提供地面支援裝備的備用零組件，以及其他後勤支援。

(中時電子報)