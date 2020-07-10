近日氣溫持續處於高溫狀態，在炎熱的天氣下，多數人只想盡可能待在冷氣房內，不過許多民眾因為經常進出冷氣房，溫度冷熱驟變，以致出現鼻塞、不停打噴嚏或是流鼻水等症狀。中醫師陳瑞聲解釋，其實打噴嚏是因為鼻黏膜受傷，使附著在鼻腔中的塵螨、黴菌、混合性細菌在吸入冷空氣時躁動，造成鼻癢所產生的反應；流鼻水則是人體為了排出細菌的保護機制；鼻塞為的是要阻擋冷空氣再進入鼻腔，減少塵螨及黴菌的劇烈活動所致，所以也有人將鼻過敏稱之為「夏日冷氣病」。

陳瑞聲表示，鼻子過敏有96%是塵螨所引起的，常見症狀有打噴嚏、流鼻水、鼻塞、眼睛癢、頭暈、頭脹痛等，病理是因為感冒導致鼻黏膜受傷，被塵螨細菌侵入所致，長期過敏有可能惡化成鼻竇炎、鼻涕倒流、極慢性鼻炎、肥厚或萎縮性鼻炎、鼻蓄膿等鼻病。

目前西醫治療鼻過敏主要是透過抗組織胺藥、血管收縮劑、類固醇等藥物，如果鼻子是因為過敏原引起，可透過西醫減敏針治療；發炎可以用抗組織胺，但是鼻過敏多由塵螨引起，塵螨是種昆蟲，上述藥物又未針對塵螨進行治療，所以容易復發。

有30年臨床經驗的陳瑞聲醫師指出，近年來應用生物科技技術萃取出的純中草藥鼻噴劑「雨鼻爽」經過SGS檢驗認證，不含防腐劑及西藥成分，噴入鼻腔內可清除入侵鼻腔的塵蟎及細菌、病毒，將鼻腔內的分泌物化為黏液排出，同時內服中藥改善體質，修復受傷鼻黏膜，改善鼻內環境，使病菌塵蟎無法繼續在鼻腔、咽喉中生存，輕者約2周至1個月就能恢復鼻子的暢通。同樣是由塵螨引起的慢性鼻炎、鼻竇炎、肥厚或萎縮性鼻炎、鼻蓄膿，也能一併獲得改善，中醫主張治病找病因，因除症自消。

由於鼻黏膜修復至正常狀態需要28天，受傷的鼻黏膜就像燙傷的傷口一樣，經過治療多次才能復原，要將鼻過敏完全調理好，約需2至6個月，平均至少4個月。臨床有效率達95%以上，截至目前為止，純中藥鼻噴劑搭配口服中藥同時治療，運用在臨床治療上的反應良好，且復發率低。

除了藥物治療以外，陳瑞聲提醒，雖然夏季高溫難耐，但冰冷飲食還是應盡量避免，若進入溫度較低的冷氣房內，最好穿上薄外套，避免寒氣入侵體內，且建議可在清晨或黃昏較無陽光的時段，多到戶外運動排汗，增強免疫力，抵抗過敏原。

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(中時電子報)