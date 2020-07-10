中衛口罩熱度不減，只要一上架，民眾立刻會秒殺，Yahoo奇摩購物中心今早11點開賣3顏色的成人口罩，有天空藍、海芋黃和麥飯石灰可選，而屈臣氏網站也將釋出中衛口罩，顏色有櫻花粉、天空藍以及酷黑可選擇，各通路販售細節《中時電子報》為您整理如下。

【網購平台】

●Yahoo奇摩購物中心

今（10日）早上11點開賣中衛成人口罩，顏色有天空藍、海芋黃和麥飯石灰可選擇，盒裝50入，售價300元；另也有匠心、摩戴舒的醫療口罩可買，每人限購1盒。

●蝦皮購物

今天（10日）下午5點開賣台灣製醫用口罩，詳細款式、價格依網站為準。

【藥妝藥局】

●屈臣氏

今天（10日）屈臣氏網站將釋出1800盒的中衛口罩，顏色有櫻花粉、天空藍以及酷黑可以選擇，每盒50片裝，售價300元。

●康是美

網站有中衛兒童口罩可選購，顏色僅有天空藍可選，每包3入，售49元，詳細情況依網站為準。

●寶雅

寶雅開賣萊潔丹寧玫瑰色口罩，全台限量5000盒，目前全省門市皆已到貨，每人限購一盒。

●小三美日

販售台灣優紙醫療用口罩，單盒50入，顏色隨機出貨，售價289元，另也有搭配其他防疫產品的組合，售價依組合不同。

●大樹藥局

大樹藥局將陸續進10種顏色口罩，包括松石綠、淡橙橘、曜石黑、丹寧藍、夜霓紫、薰衣草紫、冰河藍、丹寧玫瑰、海洋藍和軍墨綠，開賣時間以官方公告為準。

●丁丁藥局

網路商店販售優衛醫用口罩，盒裝50入，售價299元，也有箱入40盒，每盒50入可選；另也有

●啄木鳥藥局

雲林上海店明天（11日）早上10點與下午4點，分兩時段限量開賣中衛口罩，每人限購一盒，詳細款式依門市為主。

(中時電子報)