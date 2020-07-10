記憶體封測廠力成（6239）2020年6月合併營收持穩高檔，以64.01億元續創同期新高，帶動第二季合併營收「雙升」至194.1億元，改寫歷史新高，表現符合預期。公司對後市展望樂觀，仍看好下半年營運可優於上半年，使全年營運維持成長、挑戰新高。

力成2020年6月自結合併營收64.01億元，雖月減0.68％、仍年增達24.31％，續創同期新高。第二季合併營收194.1億元，季增3.18％、年增達28.72％，改寫歷史新高。累計上半年合併營收382.21億元，年增29.51％，續創同期新高。

力成先前預期，由於各產品線需求仍相當強勁，對第二季營運展望正向，預期營收可維持成長。董事長蔡篤恭指出，居家防疫的在家辦公及線上學習帶動記憶體需求，使力成上半年營運受疫情影響不大，預期第二季營運可望較首季小幅成長，實際表現符合預期。

展望下半年展望，蔡篤恭認為仍需觀察新冠肺炎疫情發展態勢，以及美國升級制裁華為的影響及客戶因應動向，但看好下半年營運仍可優於上半年，使全年營運維持成長、向上挑戰新高。美系外資日前出具報告，看好力成第三季營收續揚、將再創新高。

美系外資認為，下半年伺服器記憶體製造商整體訂單狀況仍正常，網路服務供應商資本支出未明顯調降，企業用傳統硬碟出貨量亦維持正向。同時，力成持續布局毛利較高的晶圓級封裝（WLP），有助整體毛利率提升，看好第三季及全年營收、獲利均有望挑戰新高。

(時報資訊)