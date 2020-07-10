金管會公布國銀對中小企業放款最新狀況，面對新冠肺炎疫情衝擊經濟及產業經營，國銀全力拚紓困力挺。截至2020年5月底，國銀對中小企業放款餘額達7.12兆元，月增711.53億元，累計1～5月對中小企業新增放款達2298.7億元，已達3000億元目標的76.6％。

金管會表示，截至5月底，中小企業放款餘額占全體企業放款餘額63.11％，月增0.38個百分點，占民營企業放款餘額65.48％，月增0.31個百分點。中小企業放款平均逾放率0.4％，月減0.01個百分點。

銀行局統計，截至2020年5月底，國銀對中小企業放款餘額達7.12兆元，月增711.53億元。銀行局副局長黃光熙表示，今年前5月對中小企業新增放款較多的前3強國銀，依序為合庫銀增加339.8億元、永豐銀增加230.4億元、土銀增加226.6億元。

金管會在每年舉辦的國銀總經理業務聯繫會議中，訂定對中小企業全年新增放款目標。2017～2019年分別新增3670億元、3355億元、4599億元，分別超標52.92％、24.28％、70.34％，其中去年新增金額創下歷年次高。

今年考量因應新冠肺炎疫情衝擊，政府祭出多項紓困措施、要求國銀力挺企業，金管會對此訂定今年國銀對中小企業新增放款目標達3000億元，但前5月目標達成率便已達近8成，預期今年國銀對中小企業新增放款應可順利超標、改寫新高。

(時報資訊)