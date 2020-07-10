國民黨目前要面對高雄市長、議長補選，對現任黨主席江啟臣來說，是一場不輕鬆的選戰，對於國民黨改革和黨主席人選，國民黨改革委會青年組副召集人黃士修就分析江啟臣、韓國瑜、朱立倫3人往後發展，以及分析黨主席選舉三強鼎立競逐關係。

黃士修近日接受港媒《中評社》專訪表示，他認為江啟臣只要將改革做好，對他的連任有幫助，在組織派系部分，江啟臣因為出身台中派系，其條件不一定比朱立倫或韓國瑜差，在這部分彼此各有優劣勢，江只要改革過程確實執行，對其聲望和歷練都有幫助。

話鋒一轉，「對於黨內有群人在拱韓國瑜選主席」，黃士修認為，「愛韓就不要害韓」，當初把韓拱出來選總統是害了他，現在又要他出來選主席，是不是又害了他？韓將能量投身社會公益，不用在政治跟選舉上，培植下一代年輕人，也是改變國民黨和台灣的一種方式。在總統大選跟市長罷免案後，相信韓對人生會有很多感觸。

黃士修坦言，朱立倫相對於國民黨大老級人物是年輕的，這幾年也有好的改變，朱是好的市長，朱有相關人脈資源，在黨中央之外組人才資源庫，政策智庫等都是好事，做這些事是在幫國民黨，但是談明年主席或是2024都太早。

黃士修進一步指出，「國民黨過往就是大家私心太重，有高度的政治人物，會知道怎麼跟心魔抗衡，把私心放下之後，自己先退一步，這局的空間才會打開，國民黨這幾年就是大家都不想退那一步，才會藍營支持者失望出走或不投票」。

(中時電子報)