Rajon Rondo doesn’t seem pleased with his Orlando room. pic.twitter.com/hjwB2g0tk8 — Legion Hoops (@LegionHoops) July 9, 2020

These are the pictures that came up when I googled motel 6 Orlando lol. pic.twitter.com/EDV3iac60z — Parker Smith (@ParkerSmith415) July 9, 2020

NBA在奧蘭多復賽被球員爆出住宿品質不佳，大家以為湖人這種豪門應該不會被聯盟虧待，結果隆多(Rajon Rondo)也在IG貼照抱怨：「這是Motel 6嗎(廉價旅店)。」

不料隆多「討拍」沒成，反遭球迷挖苦「到底是要住多好才行」，「這房間明明就很好，是這些百萬富翁奢侈慣了」「該知足了，這飯店房間已經比你的跳投還要好了。」也有人貼出Motel 6的房間給大家自行比較。

實際上的房間未必會如照片那樣明亮整潔，灰熊隊球員先前就在房間看到蟑螂屍體，或是伙食不佳。房間在一般人看來已經夠好，NBA球員畢竟生活水準不同，有的人飯量也特別大。例如職棒大聯盟球員早年打客場比賽會有105元美金餐費(約台幣3100元)，每日吃掉百元美金對一般人也是難以想像的。

既然招待的是一群「貴客」，自然要端出符合他們生活習慣的環境，不然在與外界隔絕又沒有像樣的住宿和娛樂，對於好動的球員來說就跟牢籠一樣。

(中時電子報)