宜蘭縣羅東鎮復興路3段一間木材工廠，今（10日）凌晨1時許起火，由於廠房堆積大量木材，火勢一發不可收拾，廠房迅速陷入火海，狂燒超過500坪，場面駭人，附近民眾嚇得不敢睡，跑出來觀察火災狀況。

宜蘭縣消防局派遣8支消防分隊，灑水近4個小時才終於撲滅，所幸火警未造成人員傷亡，詳細起火原因正待調查。

(中時電子報)