王浩宇臉書。（摘自王浩宇臉書）

已故的前高雄市長許崑源輕生後，對於有7位政治人物和名嘴對許的不實評論，許崑源遺孀林絲娛今天將提告。對此，身為被告人之一的桃園市議員王浩宇也說話了，他直言他所說的都是事實，不知要個什麼？更質疑現在提告時機，是要幫國民黨高雄市長候選人李眉蓁造勢？但他王的發言網友卻不買單，怒轟王浩宇真是夠了！

已故的許崑源在6月6日墜樓身亡，在許死後有許多政治人物、名嘴對許崑源有不實的評論，這讓許崑源的家屬無法接受，而林絲娛今天將到高雄地檢署進行控告，包括台北市議員梁文傑、王浩宇、名嘴姚立明等，共7位人士。

對此，王浩宇也在臉書發文表示，當初他的發文是寫「力挺韓國瑜！高雄市議長許崑源墜樓身亡」。請問這是要告什麼？王浩宇更指出，當初他「被韓粉包圍丟雞蛋、水球攻擊、收子彈，是因為這些人覺得我在消費許議長，怎麼現在看來，真正在消費的反而是藍營自己」？

王浩宇更表示，第一句、第二句都是事實。胡亂提告，是要幫李眉蓁造勢？他覺得真的是夠了！讓許議長好好的、平靜的離開，難道不好嗎？

不過，網友卻不這樣看，直言「是啊...但因為您的發文就變的不平靜啦」、「你才真的是夠了！為什麼不告別人，無故會挑你？講話不經大腦，真的剛好而已！」、「告剛剛好（飯可以亂吃話不能亂講）」、「這兩句分開發文沒問題！但放在一起很有問題，而且你的心裡真實的想法也只有你自己知道，如果心安理得不需要那麼在意！」、「未留口德，必損福業」。但也是有網友認為王浩宇說得是事實，不解被告。

網友留言。（摘自王浩宇臉書）

(中時電子報)