《證交所》新光ICE美國權值ETF於8月11日下市 08:012020/07/10 時報資訊 莊丙農 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台灣證券交易所表示，由新光投信經理的「新光全方位收益ETF傘型證券投資信託基金之新光NYSE美國核心大型權值股ETF證券投資信託基金（00776）」受益憑證，將自8月11日起終止上市。 由於該基金已達最近30個營業日淨資產價值平均值低於新台幣1億元終止信託契約標準，新光投信向主管機關申請終止該信託基金信託契約並獲得核准。在8月11日ETF終止上市日前，投資人仍可於集中交易市場買賣。 (時報資訊) #證交所 #新光投信 #ETF #基金 #信託 也許您會感興趣 財經熱門新聞 散戶崩潰！史上最狂妖股搶不到 他驚喊恐怖價位 - 財經 1分鐘讀財經》散戶小心！大立光法說 嚇壞一票法人 - 財經 股王爆利空遭殺！台股急跌逾百點 摜破12100點 - 財經 - 工商 從陷入瓶頸到大啖華為轉單 台積電叛將300天神助攻陸晶圓龍頭 - 財經 快到12682 又有散戶畢業！下一波別做錯了 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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