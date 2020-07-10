台灣證券交易所表示，由新光投信經理的「新光全方位收益ETF傘型證券投資信託基金之新光NYSE美國核心大型權值股ETF證券投資信託基金（00776）」受益憑證，將自8月11日起終止上市。

由於該基金已達最近30個營業日淨資產價值平均值低於新台幣1億元終止信託契約標準，新光投信向主管機關申請終止該信託基金信託契約並獲得核准。在8月11日ETF終止上市日前，投資人仍可於集中交易市場買賣。

(時報資訊)