台灣鋼鐵集團旗下專業鋼筋加工與配送通路廠沛波(6248)6月自結營收2.66億元，月增0.6%，亦較去年同期成長19.66%，創歷年同期新高。展望第三季，由於季節效應，短期看法趨保守，但對長線展望持續樂觀。

沛波表示，6月雖逢端午連假及梅雨季節，影響營建工程施工進度，致使出貨天數減少，但受惠市場需求穩健，支撐公司營收表現較5月微增，並且創下歷年同期新高。沛波今年上半年營收為15.77億元，較去年同期成長3.04%。

五金建材業務部總經理楊韻蒔指出，進入第三季，一來受到雨季與颱風季的天候影響、一來遇到農曆7月影響營建業開工進度，在上述因素下，對第三季營運表現暫持保守看法。不過長期而言，政府加大力度推動各項公共基礎建設，以及台商持續回流帶動住宅與廠辦的興建，皆有助國內鋼筋市場維持穩定需求，因此對未來展望深具信心，維持正向看法。

(時報資訊)