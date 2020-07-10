新冠肺炎疫情衝擊企業營運，金管會4月中公布暫行措施，放寬保險業投資不動產最低收益率規範，以協助受災承租戶度過難關。截至6月底，已有204件完成降租、租金緩繳等協助措施，其中163件完成降租案例，3個月來已減少近1.73億元的租金收入。

為避免壽險業挾豐厚資金養地囤房，保險法第146-2條第1項規定，保險業對於不動產投資應以即時利用並有收益者為限。依據目前規定，保險業投資不動產需在2年內即時應用、出租率須逾6成，最低年化收益率門檻為2.095％。

由於新冠肺炎疫情衝擊企業經營，多家壽險業者對此建言希望能放寬上述規定，以協助名下不動產承租戶度過難關。金管會對此於4月10日公布暫行措施，允許業者可評估租戶受影響程度，提供降低租金、租金緩繳、分期、免租期、延後起租日等協助措施。

保險局統計，截至6月30日，保險業已受理229件承租戶紓困申請，其中204件已完成降租、租金緩繳、分期、免租期及延後起租日等協助措施，包括163件提供降租、41件提供其他協助，剩餘的25件則仍在協商中。

保險局副局長王麗惠指出，共有11家壽險公司及9家產險公司，合計提供163件承租案降租措施，其中以服務業86件、觀光業47件為大宗，尚包括文化、航空、船運、醫療及製造產業。自4月起至6月底止，合計已減少近1.73億元的租金收入。

另外，10家壽險公司及3家產險公司，合計提供41件其他協助措施，包括租金緩繳、分期、免租期及延後起租日等協助措施。其中，以服務業23件為大宗，尚包括百貨、觀光、文化、醫療及製造等產業。

(時報資訊)