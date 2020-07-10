封測龍頭日月光投控（3711）受惠封測及電子代工（EMS）業務優於預期，2020年第二季合併營收繳出雙位數「雙升」佳績，超越財測預期、改寫同期新高。累計2020年上半年合併營收2049.05億元，年增達14.09％。

日月光投控2020年6月自結合併營收364.57億元，月增1.87％、年增15.48％，改寫同期新高。其中，封測與材料營收234.47億元，月增1.2％、年增13.8％。電子代工（EMS）營收134.42億元，月增2.54％、年增21.55％。

合計日月光投控2020年第二季合併營收1075.48億元，季增10.47％、年增18.52％，亦創同期新高。其中，封測與材料營收695.16億元，季增5％、年增16.6％。電子代工（EMS）營收397.02億元，季增達21.34％、年增達25.94％。

日月光投控先前預期，第二季封測業務營收及毛利率將與去年第三季679.01億元、21.7％相當，電子代工營收及營益率將優於去年首季349.59億元、2.1％。由於封測及電子代工業務均優於預期，帶動第二季營收超越財測、優於法人預期的季增7～9％、年增約15％。

日月光投控執行長吳田玉表示，集團上半年營運表現優於預期，下半年短線儘管有些不確定性，但由於客戶需求強勁，對營運逐年成長信心不變，今年營運將較去年成長。集團亦將持續超前部署，去年資本支出逆勢加碼，今年仍將維持與去年相當規模。

美系外資日前出具報告，認為日月光投控受惠5G及遊戲機應用晶片封測訂單需求帶動，第三季旺季營運可望顯著成長、估季增逾15％，挑戰歷史新高紀錄。其中，封測業務估季增6～8％，電子代工（EMS）業務則可望季增逾3成。

(時報資訊)