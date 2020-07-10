隨著部分地區防疫有成疫情趨緩，歐美等地陸續規劃解封，景氣態勢有望與全球經濟活動同步，從谷底緩步回升。面對大病初癒的投資市場，國泰金(2882)旗下國泰世華銀行投資策略建議「股債平衡配置」，關注「高企業資本支出、高股息、高評級」三高標的，同時留意「疫情二次復燃、全球反中情緒升溫、美國總統大選」三項市場雜音，審慎迎接第3季的復甦行情。

國泰世華銀行表示，經濟狀況混沌不明時，資本支出更成為關鍵，投資人以企業資本支出狀況，作為產業前景的衡量指標。統計過去5年，資本支出的增速和股票的表現具有高度正相關，「高企業資本支出」將成為產業的前瞻指標。例如5G三大廠設備商的「資本支出與研發費用」年增速逾10％，代表科技主流產業仍看好未來成長。

在產業類股方面的「新興科技」與「健康照護」類股，股市的報酬率相對來得高；若以市場指數觀察，特別是美國企業資本投資動作最明顯，且科技股比重高，因此，研判「美股」與「未來科技類股」最具漲勢動能。

美國10年期公債殖利率來到1％以下的歷史新低，使得債券型商品吸引力下降，預期全球低利環境將維持1至3年，尤其當前「世界指數股票股息收益率」已明顯高於「公債收益率」達4倍水準，主要市場股息率達2％，甚至4％，明顯優於定存及負的公債殖利率。國泰世華銀行建議，現階段投資人可逐步提高股市部位，並聚焦「高股息」標的，以提高整體收益率。

此外，投資人必須要留意「疫情二次復燃」、「全球反中情緒升溫」及「美國總統大選」等三大風險點。若景氣復甦速度好於預期，債券的利差仍有收斂空間，若疫情復燃，避險需求及聯準會買盤支撐，提供下檔保護。因此，具備2至3％殖利率的高評級債，仍是投資人「進可攻、退可守」的安心配置。至於高收益債與新興債，雖具有高息特性，但波動也大，較適合當衛星資產。

國泰世華銀行預估，標普500指數今年有機會上看3,300點，投資人除了可適時階段性獲利了結外，在持續寬鬆的政策環境下，美股及科技股等具高資本支出特性的類股，將是長期配置重點。

(時報資訊)