全球體壇受到疫情影響幾乎停擺，就連上季世界大賽冠軍華盛頓國民也遲遲未能收到冠軍戒指，如今大聯盟重啟春訓，國民球員們也終於在今（10日）見到睽違已久的戒指，而休賽期間轉戰洛杉磯天使的前當家三壘手瑞登（Anthony Rendon）也在同一時間拿到戒指，不過他第一個想法卻是想把戒指拿下賣掉！

瑞登上季在國民打出34轟、126打點、打擊率3成19的成績單，3項數據都是生涯新高，還率領球隊谷底反彈，最終殺進世界大賽，而他的身價也隨之高漲，與天使簽下7年2.45億美金合約離開國民，而同時也是冠軍隊成員的他，也在今天收到生涯首枚冠軍戒指。

瑞登今天在視訊訪談中被問到，拿到冠軍戒指後想怎麼處理它？對此，他面無表情地說：「尋找最近的典當行。」正當全場鴉雀無聲，瑞登馬上就笑了出來，並向大家說自己是在開玩笑的。

國民原本應該能在4月4日主場開幕戰時收到冠軍戒，但計畫卻因為疫情關係取消，於是選擇在5月24日搶先亮相冠軍戒的設計，球團原本想在當天就將戒指發給部分球員，但最終決定多數人意願，等到疫情趨緩再發放，而球員及教練們也終於等到這一刻。

國民總教練馬丁尼茲（Dave Martinez）也說：「我到現在都還非常開心，這絕對值得等待，對我來說意義重大，對我的家人也是，非常驕傲今天能戴上戒指，然後我們又回到這裡了，希望能再拿下另一枚戒指。」

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(中時電子報)