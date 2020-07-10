韓國首爾市長朴元淳。(圖/擷取自 韓國SBS電視台)

南韓首爾市長朴元淳9日下午與女兒通話後失聯，警方獲報後展開約7小時搜索，在北嶽山一帶尋獲他的遺體，初步判定為自殺，確切死因及案情還有待警方調查釐清。當地媒體報導，朴元淳9日上午離開位於鐘路區的市長官邸，留下生前最後畫面。

朴元淳現年65歲，於1956年出生於廣尚南道，現屬於執政黨「共同民主黨」，是韓國進步派代表人物之一。2011年10月首次出任首爾市長，2014年連任，並在2018年6月第三次當選，連任至今。根據韓國媒體此前報導，朴元淳被視為下屆總統選舉熱門人選。上次韓國總統選舉中，朴元淳一度被韓國政壇視為潛在競選人，但最終他決定放棄參選。

據韓國媒體「SBS電視台」取得朴元淳生前最後畫面，可以看到朴元淳步行離開市長官邸，據《韓聯社》與《東亞日報》報導，當朴元淳失蹤的消息傳出後，一位與朴元淳關係密切的民主黨議員稱：「朴元淳的自尊心和使命感比任何人都強，他突然銷聲匿跡，令人難以置信」。

(中時電子報)